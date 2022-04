Ukrainan vapaustaistelusta

Ukraina tarvitsee juuri nyt tehokkaita panoksia tueksi maansa vapaustaistelussa Putinin hirveään ja uskomattoman häikäilemättömään hyökkäykseen.

Länsimaiden sanktiot ja tuomitsevat lausunnot sekä ihmisten sinikeltaiset myötätunnon ilmaukset eivät ole tulleet huomioiduiksi. Kokonaisia kaupunkeja ja yhteiskuntaan pommitetaan ja hajotetaan tuntemattomaksi. Putinin sotilaat pahoinpitelevät ja tappavat syyttömiä ihmisiä täysin summittaisesti.

Emme saa pelästyä hänen uhkauksiaan ydinaseista ja laajenevasta konfliktista.

Amerikka on oivaltanut Ukrainan tilanteessa sen, että he tarvitsevat välittömästä raskasta tykistöä, ohjuksia ja panssarivaunuja voidakseen kestää tätä suunnatonta painetta. Koko länsimainen vapaus on vaakalaudalla, ja sen täytyy painokkaasti osallistua aputoimintaan.

Ukrainalle tarjotaan miljoonia, mutta he tarvitsevat välittömästi ja heti tehokkaita aseita puolustukseen.

Tietoja löytyy hyökkääjän käyttämistä fosforipommeista ja muista mielivaltaisista ja kansainvälisesti kielletyistä aseista.

Länsimaailma, mukaan lukien Saksa, on epäröinyt, mutta senkin on nyt valittava venäläisen energian ja Ukrainan taistelun sivilisaation ja kansainvälisen vapauden väliltä.

Putin ja hänen joukkonsa haluavat palauttaa Venäjän suuruuden, eivätkä he kaihda keinoja saavuttaakseen tavoitteensa. Länsimaiden on toimittava heti. Avuttomuus nyt johtaa ajan myötä koko maailmassa kurjuuteen ja kärsimyksiin.

Kuka on seuraava uhri?

Maatamme uhataan vakavilla vastatoimilla Nato-kysymyksessä. Venäjä on nyt näyttänyt oikeat kasvonsa. Saamme luottaa siihen, että nato toimii suojakilpenä alueellisia ja muita loikkauksia kohtaan.

Kalle Källström

97-vuotias sotaveteraani