Ulkomaisen työvoiman riskit

Närpiössä on tullut ilmi ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä.

Kirjoittelin jo vuosia sitten, että sielläkin pitäisi olla varovainen eikä hehkuttaa suureen ääneen olevansa esimerkillisiä maahanmuuttajien integroinnissa.

Ulkomaistakin työvoimaa tarvitaan, jotta saadaan työt tehdyksi, mutta miksi kaikilla on sinisilmäinen näkemys, että kaikki työnantajat, yritykset ja työvoiman välittäjät toimivat eettisesti ja kaikkien Suomen sopimusten mukaan ja myös niiden kuuluisien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan?

Erityisesti erityisen paljon ulkomaista työvoimaa haluavat tajuavat vähiten tuontiin liittyviä ongelmia ja riskejä tai haluavat puhua niistä.

Olemme kyllä huolissamme ulkomaiden ihmisoikeuksista, sorrosta ja ihmisten kaltoin kohtelusta ja hyvä niin, mutta emme tiedä, mikä on kanta-pizzeriamme työntekijän tai juuri sen tomaattityöntekijän asema. Se ei kiinnosta, varsinkin jos itsellä on työpaikka ja työnantaja on jotenkuten asiallinen.

Yritysten luonnollinen tavoite on olla kannattava ja tuottava, mutta lyhytnäköisten voittojen tavoittelu tekee hyväksikäytön riskin, lisäksi tietenkin ahneus. Useat isommat yritykset ovat kyllä tajunneet, että asiallinen toiminta ulkomaisia tai sieltä tulleita työntekijöitä kohtaan tekee pitemmän päälle liiketulostakin, toki kustannuksiakin.

Viimeiseksi omista ongelmistaan uskaltaa tai voi puhua tai ilmoittaa juuri se hyväksikäytetty maahanmuuttaja.

Kantasuomalainen tavallinen työntekijä menee kyllä heti luottamushenkilölle valittamaan, kun kahvihuone on vääränvärinen tai palkasta puuttuu (sovittu) pikkuinen lisä.

Koska ei ilmoiteta, ei voi tutkia ja poliisikaan ei kai näistä hyväksikäytöistä niin välitä viimeisimpien uutisointien mukaan.

Rafael Hellsten

tilastotutkija

Hämeenlinna