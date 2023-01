Unohtuiko pyörätie Merikaartoon?

Vaasassa on viime aikoina uutisoitu suurista polkupyörätiesuunnitelmista, joitten jalona tarkoituksena on lisätä kevyen ja päästöttömän liikenteen käyttämisen houkuttelevuutta, mikä tietysti on hyvä näinä aikoina, jolloin ilmastonmuutos on yhä selkeämmin havaittavissa.

Syyskuussa 2020 kirjoitin Ilkka-Pohjalaisen yleisönosastossa julkaistun kirjoituksen, jossa ilmoitin suurena haaveenani olevan polkupyörätien saaminen Merikaarron ja Höstveden välille tuolle noin seitsemän kilometrin matkalle, josta se tuolloin ja yhäkin puuttuu!

Aivan samoihin aikoihin ainakin Mustasaaren kunnanvaltuustossa kyseinen polkupyörätieasia oli kovastikin esillä ja hämmästytti, että jopa rahaakin moiseen hankkeeseen oli tulossa. Tuntui, että Vaasassakin ajateltiin samoin, kun tuo vuosia haaveena ollut hanke vihdoinkin näytti saavan tulta alleen!

Nyt noista ajoista on jo kaksi vuotta kulunut ilman minkäänlaista uutista siitä, mikä tuon hankkeen kohtalona on? Onko se unohtunut vai hautautunut tärkeämpien hankkeitten alle?

Ymmärtäähän sen, että komeampien ja näkyvämpien hankkeitten rinnalla ei jonkin polkupörätien rakentamisella päättäjien ajatusmaailmassa kovinkaan paljon irtopisteitä saa kerättyä, kas kun vaalit mitkä hyvänsä aina jossakin tulevaisuudessa kummittelevat!

Pyöräily, tapahtuu se sitten minkä seikan vuoksi hyvänsä, on oivallinen ja päästötön liikunnan muoto! Paha vain, joskus tuntuu, että on lähinnä henkipatto, kun erehtyy pyöräilemään vilkasliikenteisellä Vähäkyröntiellä Merikaarron ja Höstveden välillä. Pahimmassa tapauksessa se voi olla kauppaa hengellä ja terveydellä.

Olisi korkea aika aika saada tämä polkupyörätiehanke uuteen käsittelyyn!! Eiköhän sen hyödyt ja haitat ole nyt jo tarkkaan punnittu!

Erkki Rantamäki

Vaasa