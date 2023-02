Uskonnollinen perinne ei voi mennä eläinten oikeuksien edelle Suomessa

Viime viikolla perustuslakivaliokunnassa annettiin hämmentävä lausunto, jonka mukaan eläinten rituaaliteurastus tulisi sallia uskonnonvapauteen perustuen.

Rituaaliteurastus liittyy pääosin juutalaiseen ja islamin perinteeseen. Tällainen halal- ja kosher-liha teurastetaan hyvin kivuliaasti ja tuskallisesti viiltämällä eläimen kurkku auki ilman tainnuttamista. Juutalaiset tai muslimit eivät hyväksy eläimen tainnuttamista ennen verenlaskua ja tällainen teurastustapa on Suomessa laitonta. Käsittämätöntä on kuitenkin se, että tällaisen lihan tuonti sallitaan Suomeen!

Ihminen käyttää luonnon antimia ja eläimiä hyödykseen, se on osa luonnon kiertokulkua ja tämä fakta pitää vain hyväksyä.

Raamatussa sanotaan, että ihminen hallitsee meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu, mutta se tuskin tarkoittaa sitä, että voimme kohdella eläimiä huonosti. Mikään uskonnollinen vanha perinne ei voi mennä eläinten oikeuksien edelle!

On murheellista, että meillä Suomessa on uskonnollisia suuntauksia, jotka vihaavat koiria tai pitävät sikoja saastaisina, sekä haluavat teurastaa eläimen äärimmäistä kipua tuottaen. Tällaisen uskonnon edessä meidän perustuslakimme ei saa polvistua, koska uskonto ei ole peruste teurastaa eläimiä tavalla, joka aiheuttaa turhaa kipua ja tuskaa.

Kivikaudella asiat olivat toisin, mutta nykyään on kivuttomampia tapoja lopettaa eläin ja toimitaan sitten sen mukaan sivistyneesti, eikä primitiivisten perinteiden mukaan.

Vaikka Suomessa eläinten oikeudet ovat kohtalaisessa kunnossa verrattuna muihin maihin, paljon on vielä tehtävää varsinkin siipikarja- ja lihakarjatuotannossa, jotta eläinten turhat kärsimykset saadaan poistettua.

Turkistarhaus on myös yksi asia, mikä on huolestuttanut eläinaktivisteja ja myös itseäni. Vaikka puolustan yrittäjyyttä ja elinkeinovapautta, turkistarhaus on aina aiheuttanut itselläni ristiriitaisia tuntemuksia. Eläinrakkaana ihmisenä en voi kuitenkaan hyväksyä sellaista kärsimystä, mitä turkistarhauksen kasvatusmenetelmät aiheuttavat eläimille.

Jos turkistarhauksen menetelmiä muutettaisiin inhimillisemmäksi ja elintilaa laajennettaisiin, tämä elinkeino muuttuisi kannattamattomaksi.

En näe tulevaisuutta nykymuotoisella turkistarhauksella Suomessa, mutta samalla pelkään, että turkistuotanto siirtyy sellaisiin maihin, joissa on vieläkin julmemmat menetelmät.

Itse kannatan kuitenkin turkistarhauksen lopettamista koko EU:n alueella, koska eläimet kärsivät pienissä häkeissä, joissa viettävät koko elämänsä.

Tulevan hallituksen on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin, jotta eläinten huono kohtelu ja rituaaliteurastaminen saadaan kiellettyä sekä kitkettyä Suomessa, ja tuotava asiaa koskevat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pian.

Lisäksi rituaaliteurastetun lihan maahantuonnista ja kulutuksesta sekä siihen liittyvästä rikollisuudesta on tehtävä selvitys ja tulevan hallituksen ryhdyttävä tarvittaviin toimiin sen kitkemiseksi.

Mielenkiintoinen tapaus sattui viime viikolla maa- ja metsätalousvaliokunnassa, kun perussuomalaiset esittivät viisi ehdotusta uskonnollisen rituaaliteurastuksen kitkemiseksi. Näihin ehdotuksiin ei yhtynyt yksikään vihreistä, vasemmistosta tai demareista! Taisivat olla rähmällään sharialain edessä.

Jukka Mäkynen

PS:n kansanedustaja Vaasasta