Viime aikoina olemme lukeneet ja kuulleet Iranin moraalipoliisin pidätyksestä, jonka kohteena oli 22-vuotias nainen, Mahsa Amini. Pidätyksen syy oli hijab-sääntöjen rikkominen. Surullisinta oli se, että pidätyksen seurauksena tämä nuori nainen kuoli.

Voidaan vain arvailla, kuinka paljon vastaavia tapauksia on, kun valtio käyttää uskontoa hyväkseen omiin tarkoituksiinsa. Kaikkien uskontojen jatkuvana vaarana on, että niitä käytetään sortavan politiikan välineenä tai että ne antautuvat sellaiseen rooliin. Uskontojen pitää tuntea vastuunsa.

Suomalainen yhteiskunta rakentuu vahvasti länsimaiseen sivistykseen ja sitä myöten myös kristillisiin arvoihin.

Kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen tulee pyrkiä toimimaan vastuullisesti ja pitää yllä meidänkin yhteiskunnassamme toisen arvostamisen ja hyväksymisen periaatteita. Näissä asioissa on toki aina parantamisen varaa.

Kirkko tukee omalla toiminnallaan yhteiskuntaamme auttamalla eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. On tosiasia, että kirkkokaan ei tavoita kaikkia avuntarvitsijoita.

Kirkollisveron maksajina tavallisella seurakuntalaisella on mahdollisuus ja oikeus saada apua myös kirkolta. Päättäjien on pidettävä huoli siitä, että näin tapahtuu. On mietittävä uusia keinoja tavoittaa seurakuntalainen, jotta hän voisi kokea kotiseurakuntansa rohkaisevana ja tukeaan antavana yhteisönä. Kirkko on osa yhteiskuntaamme, jolla on aina ollut merkittävä asema Suomessa.

Mielestäni on tärkeää vahvistaa ja pitää yllä länsimaista sivistystä ja kulttuuria sekä kristillisiä perusarvoja.

Kai Luoma

kirkkovaltuutettu

Vaasa