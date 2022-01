Uudistuksesta

Aluevaalit ovat käsillä. Kansalla on oikeus valita päättäjänsä uudelle organisaatiolle, minkä vastuulla on tuleva olemaan kansalaisille tärkeät terveyden ja turvallisuuden palvelut.

Uudistuksen mittakaavan ollessa maakuntatasoinen ja työntekijämäärän 9 000 henkeä on selvä, että moni asia on vielä kesken. Valmistelutyö jatkuukin vuoden loppuun, mutta 2023 kaikki on oltava valmista, kun vastuu palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle.

Vaalien alla jokainen puolue on valmis lupaamaan hyvät, helposti saavutettavat palvelut ja vieläpä aiempaa laadukkaamminkin. Hyviä tavoitteita ja niihin olisikin mukava sitoutua.

E-P:n hyvinvointialuetta kuitenkin uhkaavat omat haasteensa. Ehdottomasti pahin on laskeva väestökehitys. Valtio rahoittaa hyvinvointialueet ja ottaa huomioon väestökehitysennusteen.

Tämä tuo suoraan paineen, että hyvinvointialueen palvelut on rakennettava pitäen talousluvut kirkkaana mielessä. Uudistuksen yksi tavoite valtionkin suunnalta on saada säästöjä aikaan.

Valittavat valtuutetut joutuvat tekemään päätöksiä, mitä joudutaan keskittämään ja mitä tuotetaan aidosti ihmisiä lähellä? Päätöksiä tehdään myös palvelujen tuottamistavoista, vaikkapa paljonko sote-palveluista toteutetaan ostopalveluina.

On selvää, että ratkaisuista tulee olemaan erimielisyyttä, mutta näkemyserot ratkeavat politiikassa lopulta yksinkertaisella tavalla: valtuutetut äänestävät ja enemmistön kanta voittaa.

Äänestäminen on kuitenkin äärimmäinen keino. Sitä käytetään päivittäisessä päätöksenteossa hyvin harvoin, jos katsoo vaikkapa miten Seinäjoen kaupunginhallituksessa päätökset ovat edenneet vuosien mittaan.

Mielestäni neuvottelemalla saadaankin useimmiten parempia ratkaisuja aikaan, kuin kaivautumalla poteroihin.

Hyvinvointialueen päättäjät ovat isojen asioiden parissa. Valtuuston päätöksissä tullaan mittaamaan päättäjien neuvottelutaidot, kyky ymmärtää ihmisten tarpeita, taito nähdä tulevaan, avarakatseisuuskin ja talousosaaminen.

Hyvinvointialue onnistuessaan tukee koko maakunnan kehitystä suotuisalla tavalla. Muista äänestää!

Aki Ylinen (kesk.)

aluevaaliehdokas

Nurmo