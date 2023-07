Uusi hallitusohjelma on syntyvyyden este

Tartuin innolla Ilkka-Pohjalaisessa 7.7.2023 kolumniin, jonka on kirjoittanut PS:n kansanedustajan Pia Sillanpää hyvällä otsikolla ”Syntyvyydellä Suomi nousuun”. Sillanpään mukaan hallitusohjelma parantaa lapsiperheiden tilannetta tukemalla vanhemmuutta.

Sillanpään kehumat perhepalvelut ovat sanahelinää, kun samaan aikaan uusi hallitusohjelma heikentää työelämää, työn vastaanottamisen kannustimet poistetaan ja kaikkein heikoimpien elämää vaikeutetaan. Ja tämä kaikki tilanteessa, jossa inflaation takia monien lapsiperheiden tilanne on huonontunut.

Lapsiperheköyhyys on kasvanut ja hallituksen ratkaisu on kiristää toimentulotuen saamisen ehtoja. Lisäksi toimeentulotuen hakija velvoitetaan työhön. Käytännössä vauvaperheen äiti voi joutua kaupungintaloa siivoamaan, että saa perheelleen noin 500 e/kk toimeentulon. Osa toimeentulotuen saajista on maahanmuuttajaperheitä. Maahanmuuttajille toimeentulotuen saamisen ehtona on myös suomen kielen osaaminen.

Työmarkkinatukea (640 e netto) aiotaan laskea ja siitä poistetaan lapsikorotukset. Lisäksi asumistuen ja työttömyystuen suojaosuus 300 e poistetaan. Tämä heikentää merkittävästi esimerkiksi osa-aikatyötä tekevien perheenäitien elämää, jotka saavat soviteltua työttömyyspäivärahaa ja asumistukea.

Entä mihin perustuu lapsikorotusten poistaminen? Siihen, että hallitus saa siirrettyä nekin ”säästyvät” rahat hyvin toimeentulevien lapsilisäkorotuksiin ja verovähennyksiin. Lapsilisien ostovoima on historialliseen pieni, koska niitä on leikattu eikä indeksikorotuksia ole tehty.

Lapsiverovähennys on prosenttivähennys, josta hyötyvät eniten hyvätuloiset. Palkat ovat jämähtäneet 90-luvun alkuun, joten ainoastaan pienet verovähennykset eivät yksinään riitä matalapalkka alojen työntekijöiden perheitä tukemaan.

Asumistuen poistamista omistusasujilta pidetään yleisesti hyvänä leikkauskohteena, mutta sekin jakaa ihmisiä (me ja muut) ja heikentää lapsiperheiden elämää. Urallaan menestynyt ystäväni menetti työkyvyn yhdessä yössä hoitovirheen takia. Hän asuu juuri ostetussa velkaisessa kerrostaloasunnossa. On väärin, että uuden hallitusohjelman myötä hänellä ei ole oikeutta asumistukeen.

Työelämä on heikentynyt ilman suurempaa julkisuutta jo 20 vuotta. Yli puolet työikäisistä on prekariaatteja. Nyt hallitus aikoo huonontaa työelämää entisestään. Irtisanomiseen ei tarvita enää laillista perustetta, ensimmäinen sairaslomapäivä on palkaton, yli päivän kestävät lakot kriminalisoidaan, määräaikaisia työsopimuksia halutaan lisätä entisestään lakia muuttamalla eikä yrityksen tarvitse noudattaa enää työlainsäädäntöä tehdessään omia työehtosopimuksia.

Valtio ei enää tue muiden kuin suurten kasvukeskusten vuokra-asumista. Tämä tarkoittaa, ettei ole enää kohtuuhintaisia kaupungin vuokra-asuntoja. Missä lapsiperheiden on tarkoitus asua, kun ei määräaikaisilla töillä saa edes asuntolainaa?

Suuret yritykset ovat olleet Suomen politiikan suojeluksessa 90-luvun alusta lähtien. Suurpääoman omistajille suodaan verosuunnittelu, mikä tarkoittaa, ettei veroja tarvitse maksaa. Yksityistämiselle ei aseteta rajoja. Lastensuojelubisnes saa vapaasti rehottaa ja kasvaa. Tämä epäoikeudenmukainen politiikka ja erityisesti nuorten opiskelijoiden sekä nykyisten lapsiperheiden toimeentulon vaikeuttaminen on syntyvyyden suurin este.

Mirja Niemi

kasvatustieteen ylioppilas, äiti

Seinäjoki