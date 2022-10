Uusi translaki torjuisi syrjintää – myös Pohjanmaalla

Ilkka-Pohjalainen uutisoi viikonloppuna (15.10. ja 16.10.) pohjalaiskansanedustajien ja transaktivistien näkökulmista uuteen translakiin. Uusi laki olisi merkittävä edistysaskel, jonka puolesta ihmisoikeustoimijat ovat työskennelleet pitkään.

Tarve lakiuudistukselle on akuutti. Euroopan perusoikeusviraston kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista transihmisistä kokee syrjintää vuodessa. Viime kesänä Lapua nousi otsikoihin, kun translasten ja -nuorten oikeuksia käsitelleen tapahtuman lähellä räjäytettiin kotitekoinen pommi.

Ehdotettu muutos on tärkeä, sillä nykyinen translaki on ihmisoikeustilanteemme häpeäpilkku, josta Suomi on saanut ankaraa kritiikkiä jo vuosien ajan. Laki vaatii ihmiseltä lisääntymiskyvyttömyyttä ja pitkäkestoisia psykiatrisia tutkimuksia, jotta hän saa kokemaansa sukupuolta vastaavan henkilöllisyystodistuksen.

Jatkossa menettely kunnioittaisi paremmin transihmisten itsemääräämisoikeutta, sillä sukupuolimerkinnän voisi muuttaa kirjallisella hakemuksella. Ajantasaisten ihmisoikeusnormien ja sairausluokitusten mukaan ei ole lääkärin tehtävä diagnosoida kenenkään sukupuolta.

Lakiesitys ei ole täydellinen. Marinin hallitus on sivuuttamassa lapsen oikeuksiin liittyvät ihmisoikeusvelvoitteet, vaikka valtioneuvoston oikeuskansleri, lapsiasiavaltuutettu ja yli 50 muuta tahoa kritisoi tätä lausuntokierroksella. Tutkimusten mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen mahdollisuus vähentäisi transnuorten itsemurhariskiä, parantaa psyykkistä hyvinvointia ja voisi suojata negatiivisilta ennakkoluuloilta.

Jo yli 15 Euroopan maata mahdollistaa sukupuolen juridisen vahvistamisen alle 18-vuotiaille tietyin ehdoin. Myös nykyinen nimilakimme sallii translapsille ja -nuorille etunimen muuttamisen 15-vuotiaasta lähtien itsenäisesti ja nuorempana huoltajan suostumuksella.

Osa keskustelijoista maalaa lakiuudistuksesta perättömiä uhkakuvia, joilla he pyrkivät vastustamaan ihmisoikeuksia. Esimerkiksi Norja, Islanti ja Tanska ovat uusineet translakejaan itsemääräämisoikeuteen perustuviksi. Lakimuutosten jälkeenkin enemmistön arki säilyy ennallaan. Emme ole nähneet kasvua väärinkäytöksissä vaan ainoastaan sukupuolivähemmistöjen mahdollisuuksissa osallistua yhteiskuntaan.

Itsemääräämisoikeutta ja lapsen oikeuksia kunnioittavalla translailla on Suomen keskeisimpien trans-, sateenkaari-, nais-, lapsi- ja ihmisoikeusjärjestöjen jaettu tuki. Toivommekin, että myös pohjalaiset kansanedustajat äänestävät eduskunnassa ihmisoikeuksien puolesta.

Uudistus ei olisi keneltäkään pois. Transihmisille ja läheisille se olisi kuitenkin valtava helpotus niin täällä Pohjanmaalla kuin muualla Suomessa.

Matti Pihlajamaa

asiantuntija

Amnesty International Suomen osasto

Johanna Lahdensuo

puheenjohtaja

Lakeuden Sateenkaari ry