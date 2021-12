Uusi vuosi – uuden alku

Eduskunta siirtyi joulutauolle, mutta vielä tänään tiistaina on istunto, jossa tartuntatautilakia käsitellään.

Kuluneet pari vuotta ovat olleet koronan vuoksi Suomessa ja maailmalla raskasta aikaa. Rajoitukset ja sulkutoimet ovat rasittaneet ihmisten liikkumista, sekä yritystoimintaa ja varsinkin tapahtuma- ja ravintola-alaa.

Koronan varjolla valtiolle on otettu vastuuttomasti velkaa ja elkataakka on kasvanut ennätyssuureksi. Toki elvytystoimia on tarvittu, jotta tästä koronakurimuksesta päästäisiin kunnialla yli, mutta velan määrästä ja rahojen kohdentamisesta oikeisiin kohteisiin voidaan olla monta mieltä. Prioriteetit puuttuvat hallitukselta täysin ja rahaa kylvetään täysin toisarvoisiin kohteisiin.

Koronavirus näyttää muuttuvan jatkuvasti ja rokotteilla on vaikeuksia pysyä tahdissa mukana.

Asiantuntijat sanovat, että uusi koronavariantti omikron voi olla mahdollisuus päästä koronasta eroon. Nopeasti tarttuva mutta heikentynyt virusmuoto ei näyttäisi olevan hengenvaarallinen ja monikaan ei ole sen takia joutunut sairaalahoitoon.

Vaikka en itse ole asiantuntija, niin omikronin sairastaminen saattaa tuoda luontaisen vastustuskyvyn virukselle, joka on mielestäni parempi vaihtoehto kuin rokotteilla saatu immuniteetti.

Hallituksen rajoitus- ja sulkutoimet antavat myös aihetta kritiikille. Matkailu -ja ravintola-alan etujärjestö Ma-Ra katsookin, että hallituksen päätöksen laillisuus tulee tutkia, koska sillä on erittäin kielteiset vaikutukset yrittäjiin ja työntekijöihin.

Miten esimerkiksi marketeissa tai ostoskeskuksissa voi olla satoja ihmisiä lähekkäin, mutta samassa yhteydessä olevaan ravintolaan ei voi mennä juomaan kahvia tai juomaan olutta ilman koronapassia? Miten junissa voivat olla vaunut täynnä ihmisiä, mutta ravintolavaunusta et voi ostaa mitään ilman koronapassia, vaikka ilman ostoa voit siellä olla?

Onko tämä niin älykäs virus, että myös alkoholin nauttiminen tiettyyn kellonaikaan levittää virusta? Nyt oikeasti järki käteen!

Vuosi on vaihtumassa ja kaikki varmaan voimme todeta, että vuosi 2021 jää pitkäksi aikaa mieliimme. Useimmille valitettavasti negatiivisessa mielessä. On ollut lomautuksia, konkursseja, irtisanomisia, rajoituksia, suosituksia, taloudellista ahdinkoa ja pelkoa tulevasta.

Onneksi kuitenkin toisille vuosi toi töitä ja toimeentuloa, uusia innovaatioita ja oivalluksia, omien voimien, luovuuden ja auttamishalun löytymistä, enemmän aikaa uusien taitojen kehittämiseen ja luonnossa liikkumisen iloa.

Jos sinulla on ollut haastavampi vuosi takana, älä anna sen määrittää seuraavaa vuotta. Samoin kuin kalenteri vaihtuu uuteen, odottamassa on uusia tapahtumia ja uutta tarinaa, jonka käsikirjoittajana ja ohjaajana olet sinä itse.

Lopuksi haluan kannustaa kaikkia seuraavin sanoin: Vieköön vanha vuosi sen, mitä taakkanasi kannat ja tuokoon uusi alkava vuosi sen hyvän, mitä toivot.

Toivotan vaikeista ajoista huolimatta erittäin hyvää uutta vuotta!

Jukka Mäkynen

PS:n kansanedustaja Vaasasta