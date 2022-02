Uusvanha omalääkäri

Tekstarissa hämmästeltiin, että päättäjämme ovat keksineet ihan uutena omalääkärisysteemin, jota hän on käyttänyt jo 10 vuotta. Se on tosin vanhempikin. Kirjoittaja paheksuu, että omalääkäristä huolimatta hän on joutunut joka kerta eri lääkärin vastaanotolle. Syynä lienee lääkäreiden runsas vaihtuvuus terveyskeskuksissa. On loppuvaiheen harjoittelussa olevia ja ns. keikkalääkäreitä. Vain osa lääkäreistä on virkalääkäreitä, joiden vastaanotolle pitäisi periaatteessa päästä aina. Hekin ovat ajoittain lomilla, jopa sairaslomilla, jolloin potilas joudutaan ohjaamaan toiselle lääkärille.

Keskussairaalassa jonkinlainen omalääkärisysteemi toteutuu käytännössä, koska useimmat vastaanotot ovat virkalääkäreille. Keskussairaala on opetussairaala, joten siellä on myös erikoistumisvaiheen lääkäreitä. Tällöin voikin polilla olla vastassa ”vieras mies” (yhä useammin myös nainen). Osastohoidossa pätevä erikoislääkäri on mukana mm. kierroilla, mutta on sellaisiakin osastoja, joilla erikoislääkäriä ei näe ollenkaan. Vain erikoistujia, jotka joutuvat kysymään joka asiaan erikseen luvan erikoislääkäriltä. Kankea ja hidas systeemi. Ehkä tähänkin tulee muutos uuden aluehallintosotehimmeliuudistelman myötä.

Kärjenmäen Akatemia

Seinäjoki