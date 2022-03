Valitettavalla ja surullisella tavalla Ukraina on joutunut naapurimaansa Venäjän barbaarisen aggression kohteeksi. Venäjä on lähtenyt häikäilemättömästi kiristämään Euroopan turvallisuusilmapiiriä.

Nyt tarvitaan maanpuolustustahtoa ja -kykyä. Tutkimuksen mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on kunnossa. Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö kenraalimajuri evp Pekka Toveri totesi maamme puolustamisesta: ”Tämä ei ole pelkästään puolustusvoimien homma, vaan kokoyhteiskunnan tulee olla mukana.”

Tässä voimme onnistua, kun meillä on kyky suojata kansaamme, kodeissa, työpaikoilla ja johtokeskuksissa. Se puolestaan edellyttää väestönsuojelua ja mahdollisuutta suojautua kunnossa oleviin väestönsuojiin, mikäli sotatoimet kohdistuisivat Suomeen.

Suurin osa suomalaisista pitää väestönsuojien rakentamista tarpeellisena. Nyt on tarkastettava ja varmistettava väestönsuojien riittävä määrä sekä jo rakennettujen suojien varustus ja kunto.

Väestönsuojien rakentamista vastustavien tahojen vastarinta tulee viimeinkin murtaa ja ymmärtää, että väestönsuojat ovat olennainen osa kansamme kykyä selviytyä sodanuhkatilanteissa.

Suojien valmiuden tarkastaminen on jäänyt puutteellisten säädösten johdosta paljolti suojan omistajien vastuulle ja siksi merkittävä osa suojista on huonossa kunnossa. Vastuuministeriöiden on ryhdyttävä toimeen tarkastustoimintaa koskevien säädösten ja tarkastustoiminnan saattamiseksi ajan tasalle. On yhteiskunnan keskeinen tehtävä kyetä huolehtimaan kansalaistemme suojaamisesta kaikissa ajateltavissa kriisitilanteissa. Väestönsuojat kuntoon!

Matti Virpiaro

puheenjohtaja

Väestönsuojien Rakentamisyhdistys r.y. VSR