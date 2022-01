Vaalimietteitä Laihialta

Kenet haluat päättämään sosiaali- ja terveydenhuollon asioista alueellasi? Valintasi ei ole yhdentekevä – siksi osallistuminen vaaliin on erittäin tärkeää. Sotevaaleissa on kyse jokaisen oikeudesta terveyteen, hoivaan ja turvallisuuteen. Vaaleissa on kyse myös haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ihmisoikeuksista ja siitä, miten ratkaisemme sote-alan työvoimapulan. Lisäksi vaaleissa on kyse pelastustoimen palvelutasosta ja avun nopeasta saatavuudesta hätätilanteessa. Kun tuleva maakuntavaltuusto tulee myös ratkaisemaan alueella toteutettavat erilaiset taksat ja palvelumaksut, on tärkeää, että sinne valittavilla henkilöillä on viisautta ja näkemystä toimia palveluja käyttävien ihmisten parhaaksi. ”Yrityskonsulttejakin” näyttää ehdokkaiden joukosta kyllä löytyvän.

Hyvinvointialue saa ratkaistavakseen monia vaikeita kysymyksiä, joihin vasemmistoliitolla ja sen ehdokkailla on hyviä ratkaisuehdotuksia. Mm. tulevina vuosina meidän tulee vahvistaa vanhusten hoivaa kuin pyrkiä selättämään Suomessa kytevä mielenterveyskriisi. Hoiva-alan ammattilaisille tulee myös varmistaa hyvät työolot ja heidän palkkauksensa on myös saatava vastaamaan työn vaatimuksia.

Kun vanhuustutkija gerontologian professori Marja Jylhä kirjassaan kritisoi vahvasti nykyistä vanhustenhuoltoa ja sen toteuttamismuotoja, hän muistuttaa, että vanhaan vanhainkotipalveluun kuului kokonaisvaltainen vanhustenhuolto kaikkine siihen kuuluvine hoitoineen. Samaa on aikaisemmin esittänyt myös professori Sirkka-Liisa Kivelä teesillään, että vanhainkoti pitäisi keksiä uudelleen – siis yksinkertaisesti – tavoitteena tulisi olla hyvät ja vanhusten tarpeisiin vastaavat palvelut kokonaisuudessaan.

Laadukkaan hoivan edellytys on ehdottomasti se, että hoivaan tarkoitetut varat todella käytetään palveluihin ja huolenpitoon – ei siis yritysten voittoihin. Kaupallisten terveyspalveluyritysten tavoite on tuottaa voittoa ja minimoida kulut (Björn Wahlroosin teesi – ”Yritysten tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon varallisuutta omistajilleen, ne eivät ole hyväntekeväisyysorganisaatioita.”). Vasemmistoliiton lähtökohta palvelujen toteuttamiseen on selkeä: sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottaa myös tulevaisuudessa pääosin julkisina palveluina.

Toivottavasti myös valinnat tapahtuvat niin, ettei yksi ryhmä saisi enemmistöä valtuustossa. Yhden puolueen monopoli päätöksenteossa jättää demokratiaan merkittävän loven eikä siten palvele alueen kansalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Kun kokoomus puhuu nyt rakennettavan mallin romuttamisesta päästessään yksin valtaan, puhuu toinen oppositiopuolue maahanmuutosta ja jotkut myös byrokratiasta, joilla ei ole mitään tekemistä nyt toteutettavan ratkaisun kanssa. Kokoomus on ehdotuksineen muutenkin rakentamassa eriarvoisuusyhteiskuntaa, jossa se käy työttömien, opiskelijoiden ja vähävaraisten taskuilla jakaakseen suurituloisille verohelpotuksia.

Hyvä hoiva kuuluu kaikille – ei pelkästään niille, joilla on siihen varaa.

Raimo O Kinnari (vas.)

aluevaaliehdokas

Laihia