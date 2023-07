Vaalitulos on vaikea hyväksyä

Ylen toimittajien ja useiden medioiden on tosi vaikeata hyväksyä, että kokoomus voitti vaalit ja tuli oikeistohallitus. Ei sen näin pitänyt mennä: Marinin piti olla voittaja ja uudistaa pääministeriytensä. Tämä on mielestäni syy, että Orpoa painostetaan ja lyödään jatkuvasti. Hänen toimintaansa mitätöidään ja arvostellaan säälimättä. Aina on toimittu väärin, vaikka hallitustyötä ei ole ehditty vielä edes kunnolla aloittaa.

Muistetaanpa vain Marinin videotanssit pääministeriasemassa. Tuolloin menettely oli vain irrottelua paineista. Orpoa syytetään Junnilan ongelmista, vaikka ministeri oli Purran valinta. Junnilaakaan ei päästetä rauhaan, vaikka hän on katunut menneisyytensä taakkoja ja pyytänyt anteeksi, sekä myös eronnut ministerin tehtävästään.

On vaikea saada tasapuolista kohtelua, ennen kuin hyväksytään, että oikeistostakin voi tulla pääministeripuolue ja hallituksen muodostaja.

Riitta Huhtamäki

Seinäjoki