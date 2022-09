Vaasa kehittyy

Olen linja-auton tuoma vaasalainen. Siitä on yli 50 vuotta. Ainakin siitä lähtien Vaasa on kehittynyt koko ajan ja kehitys jatkuu edelleen.

Parhaat kehityksen mittarit ovat rakentaminen ja liikenne. Niistä kehityksen näkee silmin. Siinä ei lukuja tarvita.

On tarvittu lisää asuntoja ihmisten tulla ja syntyä. On tarvittu tiloja palveluille ja valmistavalle tuotannolle. On siis tullut lisää työpaikkoja, veronmaksajia ja ostovoimaa.

On rakennettu areenoita urheilulle ja urheiluviihteelle.

Vaasassa voi opiskella entistä korkeammalle.

Kehittämisen jatkamisesta antaa hyvän kuvan kaavoitus. Nyt odottaa 28 valmista asemakaavaa toteuttamistaan. Osan toteuttaminen on jo alkanut. Vireillä on saman verran.

Muun muassa Vöyrinkaupungin konepaja-alue avaa kehittämismahdollisuuksia Wärtsilän muutettua sieltä Vaskiluotoon.

Wasa Station ei ole löytänyt vielä tiloilleen kylliksi tarvitsijoita.

Siilot on saatu myytyä sillä ehdolla, että ostaja purkaa ne ja rakentaa tilalle asuinkerrostalon. Tätä on odotettu vuosikausia, joten asuntojen varaajista ei rakentaminen varmaan jää kiinni.

Vaasan keskusta on rakennettu melkein täyteen asuntoja. On tullut lisää ostovoimaa. Paljon tilaa tarvitsevat kauppaliikkeet ovat kuitenkin joutuneet siirtymään ahtaasta keskustasta väljempään Kivihakaan ja muuallekin.

Keskustan vetovoiman lisäämiseksi on vaadittu torille lisää virikkeitä. Sitä varten onkin jo pidetty suunnittelukilpailu. Neljä ehdotusta on jo ollut asukkaitten arvioitavana.

Torin alle on rakennettu kaksi kerrosta parkkitilaa tulla omalla autolla viihtymään keskustaan. Keskustaan voi nyt tulla myös ympäristöystävällisillä biokaasubusseilla. Kaasu tehdään Stormossenilla biojätteistämme ja puhdistamolietteestä. Jätehuolto ja kierrätys on kehittynyt valtavasti. Vaasa pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi.

Minun Vaasassa asumiseni aikana maantie-, rautatie-, lento- ja laivaliikenteet ovat kehittyneet ja lisääntyneet valtavasti. Viimeksi M/S Aurora Botnia.

Vaasa on pärjännyt hyvin kuntien välisessä asukasmääräkilpailussa. Viime vuonna yli kahdensadan kunnan asukasmäärä laski, mutta Vaasan ei.

Kiistely suomen ja ruotsin äidinkielien asemasta on nurkkakuntaista kansainvälisessä energiaklusterissa. Kielitaidon pitää olla sellainen, mikä tarvitaan työssä, mistä haluaa elantonsa hankkia. Arjen palvelut saa Vaasassa suomella, ruotsilla ja englannilla.

Viime vuoden lopussa Vaasan asukkaista oli suomenkielisiä 45 236 (66,9%), ruotsinkielisiä 15 823 (23,4%), saamenkielisiä 4 ja vieraskielisiä 6 552 (9,7%).

Sisämaassa on siis väärä käsitys Vaasan ruotsalaisuudesta.

Markus E. Myllymäki

Vaasa