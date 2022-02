Vaasan kirjastoauto Rölli alkaa olla elinkaarensa päässä, ja sen tilalle pitäisi hankkia uusi. Sen hankkimiseen oli alun perin merkitty 400 000 euron määräraha, joka oli tarkoitettu käytettäväksi vuonna 2023. Tämä määräraha kuitenkin pyyhittiin pois viimeisimmästä taloussuunnitelmasta.

Kirjastoauto Rölli on huonossa kunnossa. Se on jatkuvasti korjattavana, sisälämmitys ei toimi kunnolla, ja on todellinen riski, että auto jää tien päälle kesken kierroksen. On kyseenalaista, jaksaako se kulkea reitillään edes ensi vuoteen asti, jolloin se piti alkuperäisen suunnitelman mukaan vaihtaa uuteen. Missään tapauksessa uuden kirjastoauton hankintaa ei voi lykätä ensi vuotta myöhemmäksi.

Jos kirjastoauto pettää, siitä kärsivät etenkin Gerbyn ja Vähänkyrön suunnan asukkaat. Gerby-Vestervikissä ei ole omaa kirjastoa, joten sen alueen päiväkodit, koulut ja lapsiperheet ovat vahvasti riippuvaisia kirjastoautosta. Vähässäkyrössä Tervajoen kirjasto on suljettu ja Merikaarron kirjasto menossa remonttiin, joten kirjastoautoa tarvitaan.

Uuden kirjastoauton määräraha ennätetään vielä laittaa vuoden 2023 talousarvioon, joka tulee valtuuston käsittelyyn loppuvuodesta. Vielä ei siis ole menetetty mitään. Hankintaa on kuitenkin ryhdyttävä valmistelemaan virkamiestyönä jo tämän vuoden puolella. Valtuustoryhmien on saavutettava yhteisymmärrys, että Vaasa tarvitsee uuden kirjastoauton jo ensi vuonna.

Vaasa on sivistyskaupunki ja suomalaisen kirjastolaitoksen edelläkävijä. Me haluamme houkutella uusia asukkaita hyvillä palveluilla. Kirjastopalvelujen alasajo kaupungin reuna-alueilla olisi vastoin kaikkea sitä hyvää elämää, mitä kaupungissamme tavoitellaan.

Marko Perälä (vihr.)

Juha Tuomikoski (vihr.)

Vaasa