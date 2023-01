Vaasa tulevaisuusteknologioiden edelläkävijänä

Freyr Battery, joka jo aiemmin on tehnyt varauksen akkukennotehtaan rakentamiseksi Vaasaan, suunnittelee nyt myös katodimateriaalitehtaan rakentamista. Arvoketjun eri toimijoiden etabloituminen samalle alueelle on koko GigaVaasa projektin varsinainen tarkoitus. Siksi on erinomaista, että Freyr Battery nyt käynnisti katodimateriaalitehtaan rakentamisesta ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Tehtaan tuotteita tullaan käyttämään mm. sähkön varastointisovelluksiin liittyvissä akuissa sekä sähköautoissa.

Kansainväliset teolliset investoijat ovat tällä hetkellä kiitettävän kiinnostuneita Suomesta, kuten myös elinkeinoministeri Lintilä viime viikonlopun Ykkösaamussa totesi nostaen hienosti Vaasaa esimerkkinä tästä. Kuluneella viikolla samansuuntaisesti Vaasan Svenska Klubbenilla puhui Suomen Pankin pääjohtaja ja sekä presidenttikyselyissä hyvin pärjäävä Olli Rehn, joka piti Vaasaa mm. edelläkävijänä korkean jalostusarvon tulevaisuusteknologian osalta.

Haasteena meillä, kuten oikeastaan kaikilla muillakin alueilla maassamme, on osaavan työvoiman saanti. On panostettava vahvasti koulutukseen kaikilla tasoilla. Korkeakoulujemme aloituspaikkoja on lisättävä ja yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa entisestään tiivistettävä. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan ehdottomasti. Mutta on hyvä muistaa, että energiaklusterikin lähes tuplaantui noin kymmenessä vuodessa vuosituhannen alussa. Olen täysin vakuuttunut, että pystymme siihen uudelleen.

Ihmiset kyllä jäävät seudulle ja myös tulevat muualta monipuolisten työmahdollisuuksien perässä silloin, kun elinympäristö kokonaisuudessaan on houkutteleva: monipuolisten työmahdollisuuksien ohella monipuoliset asuinympäristöt, korkeatasoiset palvelut, stimuloivaa kulttuuri- ja liikuntatarjontaa jne.

Akkutehtaiden lopulliset investointipäätökset tulevat luomaan ennennäkemätöntä säpinää ja pöhinää. Silloin tulemme havahtumaan siihen, että kyllä näitä ihmisiä näköjään löytyi vaikka eivät (tietenkään) millään tyhjällä parkkipaikalla tai tilastokeskuksen byrokraattien taulukoissa valmiiksi odottaneetkaan.

Vaasa oli kuluneella viikolla hyvin edustettuna myös parlamentaarisen TKI-työryhmän suuressa sidosryhmätilaisuudessa Säätytalolla. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin erinomaisen puheenvuoron piti Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen. Tilaisuudessa ainoan yksittäisen yrityksen puheenvuoron piti Wärtsilän tutkimuspäällikkö Juha Kytölä.

Itse olen RKP:n edustajana tässä Matias Mäkysen vetämässä ryhmässä ja täytyy sanoa, että en ole kahdeksaan vuoteen ollut näin yksituumaisessa parlamentaarisessa ryhmässä mukana. Uskon vahvasti, että myös tulevana kautena ollaan yli puoluerajojen valmiita vahvasti panostamaan tutkimukseen-, kehittämiseen- ja innovaatioihin huolimatta siitä, että julkista taloutta on myös tasapainotettava. Näinhän tehtiin myös 1990-luvun laman aikana. Vaasan seudulle julkisten TKI-panostusten lisääminen on tietenkin hyvä uutinen, koska täällä todistettavasti saadaan sitä kuuluisaa vipuvaikutusta aikaiseksi, kuten poikkeuksellisen suuret yksityisten yritysten panostukset osoittavat.

Strategisesti fokusoitu ja pitkäjänteinen TKI-politiikka on kuitenkin niin kaukana kyläpolitiikasta kuin olla ja voi. Tavoitteena tulee olla – edes muutamilla aloilla – niin maailmanluokan perustutkimus kuin globaalin tason konsernien Suomen toimipaikkojen tarpeita ymmärtävä liiketoimintavetoinen innovaatiotoiminta.

Tarvitsemme korkeatasoista tutkimusinfraa ja teollisen mittakaavan demolaitoksia. On myös pystyttävä houkuttelemaan maahamme täysin uusia huippufirmoja ja huippuosaajia. Pohjoismaiden tulee tässä myös yhä tiiviimmin yhteistyössä näyttää muulle Euroopalle mallia. Kuluneella viikolla talouslehti Financial Times:ssa oli nimittäin jälleen hälyttävä otsikko, kun lääketeollisuusyhtiö Bayer ilmoitti osittain vetäytyvänsä ”innovaatioepäystävällisestä Euroopasta”. Suomelle maamme pieni koko – ja esimerkiksi juuri strukturoitu luotettava terveysdata – on siinä mielessä myös kilpailuvaltti, että ei tarvitse kuin tehdä muutamia globaalin tason asioita todella oikein, kuten houkutella huomattavasti enemmän lääketeollisuuden TKI toimintaa juuri tänne, niin pärjäämme varmasti.

Ei kun töihin. ”Nöyrästi, muttei nöyristellen”, kuten pankinjohtaja aikoinaan totesi palkatessaan minut ensimmäiseen opiskeluajan kesäduuniin.

Pelkästään surkuttelemalla ja julkisia palveluita leikkaamalla tämä maa ei nouse kukoistukseen.

Joakim Strand

RKP:n kansanedustaja Vaasasta