Vaasaan tarvitaan senioriasumista ja ennaltaehkäiseviä palveluita

Kuinka viisaita olivatkaan ihmiset 1970–80-luvulla Vaasassa, kun alkoivat miettiä ikääntymistään ja rakennuttivat itselleen talon, jossa voisivat turvallisin mielin viettää eläkepäiviään.

He perustivat säätiön, jotta saivat kerättyä tarvittavat rahat talon rakentamista varten. Näin vuoden 1985 alussa valmistui Vöyrinkaupungille talo, joka sai nimekseen Vuorikoti. Sijaintikin oli hyvä, lähellä kaupungin keskustaa.

Talon sisältä löytyivät lähes kaikki tarvittavat palvelut ikäihmisten elämistä varten.

Kaksituhatta-luvun alussa Vaasassa haluttiin pysäyttää ”laitoshoitoon johtava noidankehä”! Alettiin puhua myös liikunnan merkityksestä ikääntyville. ”Ihmiset on saatava liikkeelle, ei ole väliä mitä he tekevät, kunhan tekevät sitä yhdessä”! Näin perusteli asiaa silloinen koti- ja laitoshoidon johtaja (Pohjalainen, 4.12.2006). Todettiin myös, että laitos ei ole ihmisen koti!

Vuonna 2007 alkoi Vuorikodilla ikäihmisille tarkoitettu kuntosalitoiminta, mikä on ollut todella hyvää ennaltaehkäisevää, kotona asumista tukevaa toimintaa. Todettiin, että yhdessä tekeminen on hyväksi ja kuntosaliharjoittelulla lihaskunto ja tasapaino parantuvat. Vaasa on ensimmäisiä kaupunkeja, joka on alkanut harjoittaa ikäihmisten kuntosalitoimintaa. Siihen on käyty muualtakin tutustumassa.

Ikäihmiset innostuivat tästä toiminnasta ja siitä tuli niin suosittua, että ns. parempikuntoisia alettiin karsia, mikä tuotti monille pettymyksiä.

Mielestäni tämä ei ollut hyvä, kun he jäivät kotiin ja kunto heikkeni.

Korona-aika on myös johtanut siihen, että ikääntyneiden kunto on suorastaan romahtanut. Tätä toimintaa on siis lisättävä, eikä suinkaan vähennettävä. Toiminnalle on suuri kysyntä ja jonot vain kasvavat. Nyt kun suuret ikäluokat ikääntyvät, heille on oltava tarjolla palveluita hoitaa terveyttään ja kuntoaan niin, ettei heistä tule vuodepotilaita.

Koti on paras paikka meille jokaiselle, myös ikäihmisille, siellä halutaan olla niin kauan kuin se vain on mahdollista. Mutta sitten kun se ei enää ole turvallista ja pelottaa, tulee olla tarjolla muuta.

Nyt kun laitoshoito on ajettu alas ja osastot on suljettu, on tarvetta ilmentynyt ns. senioriasumiselle. Tarvitaan kodin ja tehostetun hoidon välimuoto.

Tarvitaan Vuorikodin kaltaista palvelutaloa, sen alkuperäisessä muodossa, niin kuin nuo viisaat ihmiset aikoinaan suunnittelivat ja rakennuttivat. Palvelutaloa, jonka sisältä löytyvät tarvittavat palvelut, kuten ruoka, siivous, parturi kampaamo, jalkahoito, kylvetys ym.

Ikäihmisiä ei saa sulkea koteihinsa, vaan heille on annettava mahdollisuus saada virike- ja kuntoutuspalveluita myös kodin ulkopuolella.

On tärkeää nähdä muita kanssaihmisiä, kokea yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Saada kumppaneilta vertaistukea arkeen. Saada kokea tunne, ettei ole yksin!

Kuinka näiden vanhuspalveluiden käy tulevassa hyvinvointikuntayhtymässä?

Arja Miettinen (sd.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa