Vaasalla on varaa auttaa kotitalouksia sähkökriisissä

Erityisesti viime viikkojen aikana on tullut käytyä satoja keskusteluja niin maailmanlaajuiseen energiamarkkinakriisiin kuin paikallisiin erityisratkaisuihin liittyen.

Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toivon henkilökohtaisesti, että kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa tässä hyvinkin poikkeuksellisessa tilanteessa Vaasan Sähkö Oy:lle selkeän viestin ja mandaatin mahdollisuuksien mukaan priorisoida talvikuukausina hinnoittelussa oman alueen asiakkaita. Yhtiöllä on tähän valmius, mutta tulosvaikutukset ovat ainakin tilapäisesti sitä luokkaa, että on sekä yhtiön hyvän hallinnon että kaupungin järkevän omistajapolitiikan mukaista käsitellä asiaa konsernijaostossa.

Vaasan Sähkö on kansallisena toimijana vuosikymmenten ajan myötävaikuttanut siihen, että kaupungilla on vahva konserni. Vaasasta ei muuten löytyisi vientiyrityksiä, hovioikeutta, kuutta korkeakouluyksikköä eikä säännöllisiä lento- ja laivayhteyksiä, mikäli toimijat olisivat keskittyneet palvelemaan ainoastaan oman kylän väkeä. Tässä poikkeuksellisessa energiamarkkinakriisissä meidän on kuitenkin pahimman lämmityskauden ajan ehdottomasti ensisijaisesti otettava iskuja vastaan yhdessä oman alueen kotitalouksien kanssa. Tänään tiistaina kokoontuva konsernijaosto voi myös huomioida mm. sen positiivisen tosiasian, että kaupungin verotulot näyttävät tuoreiden tietojeni mukaan aika reippaastikin ylittävän ennusteemme.

Joakim Strand (r.)

Vaasan kaupunginvaltuuston

puheenjohtaja