Vaasan ja Seinäjoen erot energian asiakashinnoittelussa

Olen tilitoimistoyrittäjänä seurannut pari vuotta Vaasan Sähkön ja Seinäjoen Energian hinnoittelua.

Mikä on Vaasan Sähkön strategian asiakashinnoittelussa? Näyttää siltä, että Vaasan kaupungin tarkoitus on saada mahdollisimman paljon osinkoa Vaasan Sähköltä, kun taas Seinäjoen Energialla huolehditaan asukkaiden energiatarpeesta eli Seinäjoella pidetään hinnat edes kohtuullisena, joka varmasti tuottaa enemmän tuloja myös Seinäjoen kaupungille.

Vaasan kaupunki näköjään tarvitsee rahaa Vaasan Sähköltä, koska nostaa tai laskee hintoja Vaasan kaupungin näkökulmasta, eikä ota huomioon asiakasta, esimerkiksi taloyhtiötä. Seinäjoen Energia ilmoitti hinnoistaan niin, että taloyhtiöt voivat huomioida hinnat budjettia laadittaessa, kun taas Vaasan Sähkö päätti ja tiedotti hinnoistaan vasta taloyhtiöiden yhtiökokousmateriaalin laadinnan jälkeen. Vaasan kaupunki voi halutessaan vaikuttaa osakkeenomistajana, milloin energian hinta nousee ja milloin laskee Vaasassa. Huolehtiiko Vaasan kaupunki vaasalaisista, vai onko vain kaupungin osinkotuotto tärkein?

Seinäjoen kaupunki huolehtii asukkaistaan säätelemällä energian hintaa edes jotenkin ja ilmoitta hinnanmuutoksista riittävän ajoissa. Kumman kaupungin energiapolitiikka on asiakasystävällistä, kysyy yritystoiminnan neuvonnan ammattilainen. Voisiko kaupunginhallituksen puheenjohtaja esimerkiksi Vaasasta vastata, mikä on osakkeenomistajan kanta. Vaikka hinnoista päättää yhtiön hallitus, kai osakkeenomistajalla on jotain sanavaltaa Vaasan Sähkössä.

Esa-Pekka Luokkamäki

tilitoimistoyrittäjä

Seinäjoki