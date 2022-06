Vaasan keskustaan uutta sykettä

Vaasan keskustan näivettymisestä on kirjoitettu vuosikausia. Moni on harmitellut sitä, että hänen käyttämänsä kauppaliike on joutunut lopettamaan sieltä muiden ostovoimaisten asiakkaiden puutteen takia. Joillekin liikkeille taas ovat tulleet seinät vastaan laajentuakseen. Kaupunki onkin kaavoittanut niille riittävän isoja tontteja ja rakennusoikeutta Kivihakaan ja muuallekin.

Wärtsilältä keskustasta vapautuva konepaja-alue luo uusia kehittämismahdollisuuksia.

YIT houkuttelee elinvoimaa Wasa Stationiin: ”Vaasan uusi urbaani keskus on täynnä elämää, joka sykkii suuren maailman tahtiin.” Siitä tulee siis vanhan keskustan kilpailija. Uusi elämyskeskus ja maamerkki.

Vaasan kaupunki itse on osaltaan pyrkinyt lisäämään keskikaupungin elinvoimaa kaavoittamalla ja antamalla rakennuslupia rakennusfirmoille rakentaa kerrostaloja eläville ihmisille muuttaa keskustaan. Miksi tämä ostovoiman lisäys ei näy liikkeiden elinvoimana?

Torielämän palauttamista entiselleen on turha haikailla. Markettien kauppahallit ja kauppakeskukset vastaavat nyt kauppatoreja. Ovat vielä sääsuojassa ja ympärivuotisia.

Toinen suuri muutos on digitalisaation mahdollistama ostaminen ja maksaminen verkon kautta. Perinteiset liikeketjutkin ovat ottaneet rinnalleen nettimyynnin. Liikkeiden omiinkin auloihin on ilmestynyt pakettiautomaatteja palvelemaan verkkokauppoja.

Autokannan lisääntyessä piti autoille rakentaa kaksi omaa kerrosta Vaasan torin alle. Toriparkkia on tarkoitus vielä laajentaa. Nyt torilla on enemmän tilaa liiketoiminnalle ja virikkeelliselle viihteelle tai voi vaan oleskella nauttien kansainvälisestä ilmapiiristä. On torilava elävän taiteen esittämiselle.

Keskustassa voi piipahtaa myös ympäristöystävällisellä kaasubussilla. Silloin voi nauttia myös keskustan monipuolisesta alkoholitarjonnasta.

Alun perin Rewellin liikekorttelin sisäpihakin oli avoin. Kun se katettiin, niin liike-elämä ja muu toiminta siellä vilkastui. Vetovoima kasvoi ja elinvoima lisääntyi. Siitä tuli vaasalaisten olohuone.

On jännittävää nähdä, mitä meneillään olevan ideakilpailun neljä arkkitehtiryhmää esittävät torin rakenneuudistukseksi vetovoiman lisäämiseksi tulla sinne läheltä ja kaukaa. Torin ystävät pääsevät niistä sanomaan mielipiteensä loppukesästä.

Vaasan kaavoituskatsauksen mukaan kaupunkia kehitetään kokonaisvaltaisesti.

Väestökehitys ei vaan ole valtakunnallisesti hyvä. Vaasa tietysti haluaa pärjätä tässä kilpailussa veronmaksajista. Akkutehdas lisää niitä.

Vaasan sisäinen väestönkasvu oli viime vuonna hiukan plussalla eli syntyi enemmän lapsia kuin asukkaita kuoli. Tässä auttoivat ulkomaalaistaustaiset äidit. Vaikka nettomuutto muihin kuntiin meni miinukselle, niin maahanmuutto kompensoi sen.

Markus E. Myllymäki

Vaasa