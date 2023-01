Vaasan kirkkoihin laadukkaampi striimauslaitteisto

On mahtavaa, että nykyään striimataan erilaisia tilaisuuksia kirkoista, ja niillä, jotka eivät pääse kirkkoon, on mahdollisuus kuunnella lähetystä kotonaan. Striimaus mahdollistaa laajemman yleisön saamisen, koska kaikkien ei ole tultava paikalle, jolloin katsominen on mahdollista pidempienkin etäisyyksien takaa. Lisäksi tämä mahdollistaa tilaisuuden arkistoinnin, mikäli siihen haluaa palata myöhemmin ja muistella niitä hetkiä, joita tilaisuudessa paikan päällä sai kokea.

Ei ole aivan sama, millaisella laitteistolla tilaisuuksia striimataan. Olen kirkkomusiikin opiskelija, ja laadukas äänentoisto on minulle sydämen asia, enkä ole ainoa sillä tavalla ajatteleva.

Nykyisessä laitteistossa, jolla tilaisuuksia striimataan, on vakava ongelma, joka on huono äänenlaatu. Joku saattaisi sanoa, ettei sillä ole mitään väliä, millainen äänenlaatu lähetyksessä on, kunhan se kuuluu ja kuva näkyy.

Nykyisellä laitteistolla ääni on huonolaatuista ja köyhää ikään kuin se soitettaisiin peltipurkin tai putken läpi. Tämä on erityisen inhottavaa sellaisille ihmisille, jotka haluaisivat kuunnella tilaisuuksia hyvällä äänenlaadulla.

Erityisesti se on turhauttavaa muusikoille, jotka tilaisuuksissa esiintyvät. He näkevät paljon vaivaa tilaisuuksien harjoittelemiselle ja esitysten valmistelulle, ja striimattu tallenne on ainoa tallenne, joka tilaisuudesta tulee, ja jonka avulla he voivat palata esitykseen tai näyttää sitä ystävilleen.

On muusikon työn halventamista ja aliarvostamista tehdä tallenne, josta jää esityksestä noin puolet kuulematta eli äänen syvyys, dynamiikka, vivahteet ja akustinen tilavaikutelma.

Äänenlaadullinen parantaminen ei olisi mitenkään mahdotonta. Koettakaapa kuunnella viimeisin Ylen radioima jumalanpalvelus ja sen jälkeen Radio Vaasalta tullut Jumalanpalvelus. Ero on huomattava, ja sen luulisi kuuluvan keskinkertaisellakin äänentoistolla.

Meillä on erinomaista taiteellista osaamista, josta saamme olla vilpittömän kiitollisia. Arvostan suunnattomasti kaikkia, jotka näkevät vaivaa tehdäkseen iloksemme laadukasta kirkkomusiikkia, ja jotka käyttävät paljon aikaa valmistelemiseen, harjoittelemiseen ja esittämiseen.

Eiköhän olisi aika päivittää striimauskalusto sellaiseksi, että esitykset pystytään lähettämään netissä tai radiossa erinomaisella äänenlaadulla, ja näin ollen osoittamaan taiteilijoillemme heidän työnsä arvostusta sekä suomaan ihmisille ilo nauttia erinomaisesta laadukkaasta musiikista kotonaan?

Leevi Alahäivälä

Vaasa