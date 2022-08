Vaasan metsäsuunnitelma ei vastaa tavoitteisiin

Vaasan keskeisimmille virkistys- ja lähiliikunta-alueille on suunnitteilla avohakkuita.

Esimerkiksi Öjbergetin, Pilvilammen ja Pukinjärven ulkoilualueiden metsiä uhkaavat avohakkuut, mikäli Vaasan metsäsuunnitelma hyväksytään esitetyn laisena. Kyse on myös monin paikoin luontoarvoiltaan arvokkaisiin, jopa yli 150 vuotta vanhoihin metsiin kohdistuvista toimista ja avohakkuista.

Sundomissa avohakkuita on erityisen paljon, ja niitä kohdistuu myös monipuolisena ulkoilualueena kehitetylle Öjbergetin alueelle. Ulkoilijat haluavat rentoutua ja liikkua metsässä, eivät sotatannerta muistuttavalla hakkuuaukiolla. Sundomin koulun ja päiväkodin takana oleva lapsille ja koululaisille tärkeä leikkipaikka, sundomilaisille rakas yli 100-vuotias metsä, aiotaan avohakata.

Moni vaasalainen on grillannut makkaraa Närvän mutkassa, jonne vievällä reitillä Pilvilammella on merkitty avohakkuita. Monet esitetyistä avohakkuista osuvat myös harrastajien kunnostamille ja ylläpitämille pyöräily- ja polkujuoksureiteille. Maisemahaittojen lisäksi uhkana on polkujen katoaminen metsäkoneiden jälkien ja hakkuutähteiden alle. Talvella alueella ylläpidetään jalan ja pyörällä liikkumiseen tarkoitettuja monikäyttöuria, jotka tuiskuavat helposti umpeen avoimilla hakkuuaukeilla.

Mitä enemmän metsäsuunnitelmaa tarkastelee, sitä paremmin käy selväksi, ettei hakkuiden suunnittelussa ole huomioitu kokonaisvaltaisesti ilmastovaikutuksia ja luonnon monimuotoisuutta, virkistyskäyttöä ja maisema-arvoa. Kaupungin omistamia metsiä ei voi käsitellä vain talousmetsinä. Tätä edellyttää myös Vaasan kaupungin strategia.

Uusimpien tutkimusten mukaan hakkuiden lisääminen pienentää metsiin sitoutuvaa hiilen määrää merkittävästi ja kauan, ainakin 100 vuotta. Luonnon monimuotoisuus kärsii merkittävästi voimallisesta metsänhoidosta ja luonnontilaisten metsien katoamisesta.

Toisaalta juuri luonnontilaiset metsät palvelevat monipuolisesti kaupunkilaisten virkistyskäyttöä, liikuntaa, retkeilyä, marjastusta. Näillä kaikilla on tutkitusti valtava merkitys ihmisten hyvinvointiin.

Metsäsuunnitelma on korjattava vastaamaan kestävyys- ja virkistystavoitteita, joita sille on strategiassa asetettu. Kaupunkimme metsien käytön on oltava ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää.

Lotta Alhonnoro

Valtuutettu, kh:n jäsen

Vaasa