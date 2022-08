Vaasan metsäsuunnitelma on palautettava uuteen valmisteluun

Vaasan metsäsuunnitelmaluonnoksesta 2020–2030 on syntynyt vilkas julkinen keskustelu. Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys, Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys, Ostrobothnia Australis, Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Vaasan Sieniyhdistys ja Vaasan ympäristöseura esittävät suunnitelman palauttamista uuteen valmisteluun sen sisältämien vakavien ongelmien takia. Se on muun muassa ristiriidassa Vaasan kaupunkistrategian kanssa.

Nähtävillä oleva suunnitelmaluonnos sisältää kaupunkimetsien moniarvoisen hoidon kannalta lähtökohtaisesti liikaa hakkuita. Suunnitelmaluonnos tuplaisi toteutettuna Vaasan metsien hakkuu- ja hoitotason siitä, mitä se on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut. Korkea hakkuutaso vaikeuttaa olennaisesti metsien muiden arvojen, kuten virkistyskäytön, asuinympäristön viihtyisyyden, luonnon monimuotoisuuden, maisema-arvojen sekä hiilinielujen ja -varastojen huomiointia.

Metsähoitoyhdistyksen tekemä suunnitelmaluonnos perustuu jaksollisen metsäkasvatuksen hoitoideologiaan, mikä yhdessä korkean hakkuutason kanssa selittää suunnitelman kohtuuttoman laajat avo- ja harvennushakkuut, kunnostusojitukset, maanmuokkaukset sekä muut raskaat toimenpiteet. Kaupunkimetsissä käytettyinä tällaiset toimenpiteet aiheuttavat nykypäivänä ristiriitoja ja kritiikkiä, minkä takia niistä on syytä luopua.

Jaksollisen metsäkasvatuksen vaihtoehdoksi tarjotaan julkisessa keskustelussa usein jatkuvaa kasvatusta. Järjestöt muistuttavat, että kaupunkimetsiin sopii päähoitoperiaatteeksi myös hallittu hoitamattomuus eli vain turvallisuusperusteinen rajattu hoito luonto- ja virkistysarvoja vaalien. Siihen kuuluu esimerkiksi tonttien, teiden, ulkoilureittien ja muiden erityiskohteiden reuna-alueille selkeästi kohdennettuja ja rajattuja yksittäisten puiden poimintoja. Suunnitelmaluonnoksessa monet koko kuviolle esitetyt turhan raskaat toimenpiteet voitaisiin korvata reuna-alueiden hoidolla.

Vaasan kaupunkistrategiaan 2022–2025 on kirjattu toimenpide ”Viheralueiden ja viherrakentamisen monimuotoisuuden lisääminen”. Koska metsäsuunnitelma koskee valtaosaa kaupungin viheralueista, sen vaikutus tämän toimenpiteen toteutumisen kannalta on keskeisen tärkeä. Suunnitelman sisältämät raskaat hakkuut lukuisilla luontoarvoiltaan tärkeillä metsäalueilla ja näiden välisillä ekologisilla yhteyksillä heikentävät vääjäämättä metsäluonnon tilaa.

Kaupunkistrategiassa on myös toimenpide ”Hiilinielut ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen”. Suunnitelmaluonnos pienentää hiilinieluja 2020-luvulla lisäämällä hakkuita niin paljon, että puuston kasvu pienenee. Suunnitelman vaikutuksia metsien hiilitaseeseen pitkällä aikavälillä ei ole arvioitu läpinäkyvästi. Sen sijaan kaupunki on salannut osallisilta ja päättäjiltä osan Tapion kaupungille tekemistä hiilitaselaskelmista. Tapio on tuottanut kaupungille em. laskelmasta kolme skenaariota, jotka eroavat toisistaan hakkuumäärien osalta.

Näistä on kaupunkiympäristölautakunnalle esitelty vain ns. perusskenaariota, jossa hakkuut pysyvät samalla tasolla, kuin ne olivat 2010-luvulla (noin 7 000 m3/vuosi). Missään ei ole esitelty kahta muuta skenaariota, eikä myöskään vaikutusarviota suunnitelmaluonnoksen mukaisten hakkuiden (noin 16 500 m3/vuosi) vaikutuksesta hiilitaseeseen. Vaasan ympäristöseura on pyytänyt toistuvasti puuttuvia skenaarioita kaupungilta, mutta niitä ei ole annettu eikä kerrottu salaamiselle mitään syytä. Myöskään muita pyydettyjä aineistoja ei ole toimitettu. Kaupunki toimii näin ollen julkisuuslain vastaisesti.

Vaasan kaupunki on laatinut 2020 yhdessä ely-keskuksen kanssa toimintamallin liito-oravien ja muiden luontodirektiivin suojaamien lajien huomioinnista maankäytössä. Sen mukaan metsäsuunnitelman laadinnassa tulee huomioida direktiivilajien suojelu metsäkuvioiden hoitoluokituksissa ja -suosituksissa. Tosiasiassa metsäsuunnitelma ohjaa raskaita hakkuita muun muassa lukuisille liito-oravan elinpiireille ja kulkuyhteyksille rikkoen siten kyseistä ohjeistusta. Järjestömielipiteestä löytyy kartta näistä metsäsuunnitelman ja direktiivilajisuojelun törmäyskohdista.

Birthe Weijola

Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening ry

Pentti Kananoja

Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry