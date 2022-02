Vaasan paikannimistä

Vaasassa on yhä entisiltä ajoilta jäänyt joitakin kaupunginosia vaille suomenkielistä nimeä. Tämä on kyllä kummallista, kun ylivoimainen enemmistö kaupungin asukkaista puhuu äidinkielenään suomea, ja kaupunkia mainostetaan vahvasti kaksikielisenä, aurinkoisena ja energisenä kaupunkina. Esimerkiksi Gerby, Västervik ja Kråklund ovat vailla suomenkielistä nimeä. Tähän on saatava muutos.

Ehdotan, että kaupunginvaltuusto ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin nimikilpailun järjestämiseksi em. kaupunginosien suomenkielisistä nimistä.

Olen suuresti ihmetellyt miksi RKP ei ole tätä nimiasiaa jo hoitanut, juuri heille Suomen kaksikielisyys on tärkeää ja oleellinen osa puolueen olemassaoloa. Hieman varjoa RKP:n kaksikielisyyspolitiikkaan heittää se, että puheenjohtajan kotikentällä Pietarsaaressa suomenkieliset toistuvasti tutkimuksissa ilmaisevat tyytymättömyytensä vallitsevaan tilanteeseen kieliryhmien tasapuolisen kohtelun osalta. Ehkä RKP:n kielipolitiikka onkin ns. soveltuvin osin noudatettavaa.

Nyt on unohdettava impivaaralainen ja ankkalampinen tunkkainen ajattelu ja suunnattava rohkeasti ja täydellä energialla tulevaisuuteen. Juuri mikään ei ole kuin ennen. Tavallisesti epäluotettavista lähteistä on tiettävästi kerrottu vahvistamattomista kuulopuheista, joiden mukaan maineikas ja perinteinen VIFK olisi nykyään ÖIFK, uskokoon ken tahtoo. Onkohan Seinäjoella tiedossa se pikkusormijuttu ja kuinka siinä lopulta käy. Nimistöstä on varmasti sopimuksia, suosituksia ja määräyksiä, mutta ne voidaan aina sopivassa paikassa unohtaa.

Ari Leivo

Vaasa