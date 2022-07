Vaasan rannat on hyödynnettävä

Vaasan järkevää rantarakentamista on edistettävä, koska Vaasassa on hienot rannat, joiden monipuolinen hyödyntäminen on jäänyt puolitiehen.

Rantojen hyödyntämisessä on kuitenkin tapahtunut ”edistymistä” viimeisen 5 vuoden aikana. Rantakatu 1 rakennetaan ja rumat sädesienien valtaamat siilot puretaan, ranta-alueille on ilmestynyt monipuolisia palvelujen tarjoajia aina sup-lautailusta tulevaan merikylpylään ja samalla ranta-alueille on jäänyt paljon yleistä tilaa kaupunkilaisten käyttöön.

Vaasa on siten oikean suuntaan menossa, vaikka esimerkiksi Mansikkasaari on edelleen hyödyntämättä ja Ahventien opiskelija-asukkaat odottavat uusia, moderneja kerrostaloja.

Rantojen hyödyntäminen on Vaasan yksi vahvimmista pitovoimista. Kiristyvässä kilpailussa työvoimasta ja asukkaista kaupungin olisi siten syytä parantaa projektien läpivientiin kuluvaa aikaa.

Mansikkasaaren osalta täytyy todeta se, että saari on ollut käytännössä epävirallisena kaatopaikkana 1980-luvulta lähtien, mikä antaa kyllä surkean kuvan Vaasasta.

Lopuksi täytyy todeta, että tässäkin tapauksessa rantarakentamisen vastustajat tekevät vain hallaa Vaasan kaupungin kehitykselle. Tulevaisuuden menestyviä kaupunkeja ei rakenneta katkeruudella ja kateudella, vaan ahkeruudella yhdistettynä veto- ja pitovoimatekijöiden maksimointiin.

Jaakko Koskela

KTM

Pohjanmaan kokoomusnuoret,

taloudenhoitaja

Vaasa