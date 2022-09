Vaasan Sähkö ostaa ja myy sähköä

Olen ihmetellyt sitä, että miksi juuri Vaasan Sähkön välittämän sähkön hinnasta Vaasassa puhutaan niin kiivaasti, kun sähköenergian on voinut jo pitkään kilpailuttaa ja ostaa siltä myyjältä, joka halvimmalla myy.

Sen sijaan sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa. Viimeisen pätkän siirtää Vaasan Sähköverkko sen verkkoon liittyneille kuluttajille riippumatta siitä, minkä sähköyhtiön kanssa kuluttaja on sähkön toimitussopimuksen tehnyt.

Vuonna 2021 Vaasan Sähkön kokonaishankinta oli 1 891,4 GWh, josta 79,6 prosenttia hankittiin EPV Energia Oy:n kautta. Omaa sähköntuotantoa oli vain 3,5 GWh. Loppuosa sähkönhankinnasta koostui tuotannosta Westenergyn jätteenpolttolaitoksella sekä ostoista sähköpörssistä ja alueen teollisuudelta sekä pientuottajilta.

Vaasan Sähkö omistaa 40 prosenttia EPV Energiasta, joka puolestaan omistaa tuotanto-osuuksia eri tuotantoyhtiöistä. Se ei tavoittele voittoa. Jokaisella omistajalla on oikeus sähköön osakeomistuksensa suhteessa.

Esimerkiksi EPV Tuulivoima on kokonaan EPV Energian omistama. Vaskiluodon voimalaitos on puoliksi EPV Energian ja Pohjolan Voiman omistama. EPV Energia omistaa myös siivun TVO:sta.

Vaasan Sähkön hankinta tuotantomuodoittain jakautui vuonna 2021 seuraavasti. Uraani 28,6, markkinoilta 22,7, tuuli 12,4, turve 10,6, vesi 9,2, kivihiili 7,4, yhdyskuntajäte 4,8 ja masuunikaasu 4,3 prosenttia.

Vaasassa kaikkea verrataan vain Seinäjokeen. Esimerkiksi Fortum Takuu 24 kk 31,46 snt/kWh + 4,50 €/kk.

Sitä kyllä ihmettelen, että miten Seinäjoen Energia pystyy myymään yleissähköä 10,20 snt/kWh (vain seinäjokisille 1.10. alkaen), kun Vaasan Sähkö perii 29,9 snt/kWh ja molemmat yhtiöt hankkivat pääosan välittämästään sähköstä EPV Energian kautta? Seinäjoen Energialla on kyllä kaksi pientä vesivoimalaitosta, Kyrkösjärven ja Kalajärven.

Keskustelussa on ollut mukana myös Kokkolan Energia. Kokkolan Energia ottaa 1.10. alkaen käyttöön hintakaton, joka on voimassa Kokkolan alueen asiakkaille (Kokkola, Lohtaja, Kälviä ja Ullava). Hintakatto takaa sen, että Kokkolan Energia laskuttaa asiakkailtaan sähköenergiasta enimmillään 19,84 snt/kWh. Mahdolliset tappiot maksavat Kokkolan veronmaksajat, koska Kokkolan energia on kaupungin omistama.

Edellä mainituissa kuluttajahinnoissa ei ole huomioitu alv:n alennusta.

Tätä kirjoitettaessa Nordpool sähköpörssin vuorokauden tuntihinta vaihtelee ja on 7,75–35,76 snt/kWh. Siihen lisättynä Vaasan Sähkön marginaali 0,25 snt/kWh ja lopuksi alv 24 %, niin kuluttajahinnaksi tulee 9,92–44,65 snt/kWh. Perusmaksu 3,50 €/kk tietysti päälle.

Pörssisähköllä kannattaa sähköauton akun ladata aamuyöllä.

Markus E. Myllymäki

Vaasa