Vaasan Sähköstä ja liiketoiminnasta

Vaasan Sähkön päätös korottaa sähkön hintoja on herättänyt paljon keskustelua Vaasassa ja samalla kaupunkilaiset ovat saaneet ihmetellä miksi Seinäjoella ja Kokkolassa paikalliset sähkölaitokset pystyvät tarjoamaan todella paljon halvemmalla sähköä asukkaillensa. Tämä johtuu kyseisten laitosten erilaisesta liiketoiminnan strategiasta, sähkön hankinnan tavasta ja siitä kuinka laitokset ovat suojanneet sähkön hinnan.

Vaasan Sähkön tulisi ehkä tulevaisuudessa järjestää avointen ovien päiviä halukkaille, jotka pääsisivät tutustumaan yrityksen toimintaan ja strategiaan. Alan asiantuntijat ja opiskelijat on jo tässä asiassa hyvin huomioitu, mutta ei tavallisia kaupunkilaisia.

Vaasan Sähkön strategia on toiminut todella hyvin menneinä vuosina ja sitä kautta Vaasan kaupunki omistajana on päässyt nauttimaan todella hyvästä osinkovirrasta, josta yli puolet tulee Vaasan kaupungin ulkopuolelta. Omistajan tulisi kuitenkin miettiä sitä, että osinkojen nostamisen vanhalla volyymilla on tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa järjetöntä. Vaasan kaupungin päättäjien olisi siten syytä tarkastella jälleen kerran kaupungin menoja kriittisesti. Julkisten sektorin tehostaminen on myös kansantalouden etu pitkällä aikavälillä.

Vaasan Sähköllä on myös kaksi suurta investointia tulossa, joiden tarkoituksena on turvata sähkön ja energian saanti. Nämä investoinnit Påttille ja Vaskiluotoon ovat siten kotitalouskuluttajien ja yrittäjien kannalta elintärkeitä.

Vaasan Sähkön hinnankorotus heikentää kuitenkin Vaasan imagoa ”Suomen energiapääkaupunkina”, mikä ei houkuttele uusia asukkaita, yrityksiä ja työntekijöitä Vaasan seudulle.

Jaakko Koskela

KTM

Pohjanmaan Kokoomusnuoret, taloudenhoitaja

Vaasa