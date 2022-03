Vaasan Setlementti on osatyökykyisten asialla

Ilkka-Pohjalaisen pääkirjoituksessa todettiin torstaina 24.3. oikeuden työhön kuuluvan kaikille; myös osatyökykyisille.

Vaasan Setlementtiyhdistys on tarttunut toimeen. Käynnistimme viime syksynä kaksikielisen Urapolku – Karriärstigen -hankkeen, jonka tavoite on auttaa osatyökykyisiä saamaan töitä ja kehittää hankkeita ja palveluja, joilla heidän työllistymistään edistetään.

Tämän vuoden loppuun kestävä hanke on osa Pohjanmaan TE-toimiston alueen Botnia Job -palvelupilottia. Palvelemme suomen ja ruotsin kielillä Pohjanmaan TE-toimiston osatyökykyisiä työnhakijoita, joilla on TE-toimiston tiedossa oleva, työkykyyn liittyvä diagnoosi tai lausunto. Toimimme Pietarsaaren seudulla, Vaasan seudulla sekä Suupohjan rannikkoalueella.

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan osaamisensa yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla. Keskitymme asiakkaidemme kykyihin ja taitoihin; emme vammoihin ja rajoituksiin. Rakennamme työnhakijalle yksilöllisen polun työelämään työkokeilua ja palkkatukea hyödyntäen.

Tavoitteemme on, että vähintään puolet asiakkaistamme saisi työpaikan, ryhtyisi yrittäjäksi tai osallistuisi koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun hankkeen aikana tai kolmen kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Tällä hetkellä tavoitteen on saavuttanut noin 40 prosenttia työnhakija-asiakkaistamme.

Työnantajille tarjoamme konkreettista tukea. Kerromme tukimahdollisuuksista, joita työnantaja voi saada palkatessaan osatyökykyisen työntekijän (esim. palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki) ja autamme niiden hakemisessa.

Kannustamme työnantajia myös pohtimaan työpaikan työjärjestelyjä. Ehkä niistä lukuisista, monen työntekijän oman työn ohessa hoitamista tehtävistä voisi räätälöidä osa-aikaisen työn osatyökykyiselle?

Olemme saaneet mukaan jo kymmeniä osatyökykyisten palkkaamisesta kiinnostuneita työnantajia, ja osa heistä on palkannut osatyökykyisen työntekijän suoraan työsuhteeseen ilman tukia.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Me Vaasan Setlementissä olemme samaa mieltä: Työtä kaikille, myös osatyökykyisille! Hankkeemme tulokset osoittavat, että se on mahdollista.

Sirpa Koivula

projektipäällikkö

Urapolku – Karriärstigen -hanke

Vaasan Setlementtiyhdistys