Vaasan slummialue?

Kuinka monella Vaasan kaupunginosilla on iso, uusi koulu, oma kirjasto, hammashoitola, nuorisotila, leikkipuistot, koirapuisto ja vilkas bussiliikenne? Monista osista piuttuvat nämä palvelut, jotka ovat itsestäänselvyys – Ristinummella.

Variskan koulu on kunnianhimoisesti hoidettu. Siellä on koko Suomen parhaat pedagogiset innovaatiot.

Urheilupalvelut ovat monipuolisia: jalkapallokenttä/viheriö, hiihtoladut perinteistä ja luisteluhiihtoa varten, retkeilykeskus, kuntorata, frisbeealue.

Kirjastossa on ohjelmaa, ja se toimii alueen aktiivisesti yhteisökeskuksena. Koiraihmiset on huomioitu jopa aidatulla puistolla. Lapsille on monipuolinen Pikkupiianpuisto. Nuorille on Ristikka.

Ristinummella on kauppa, huoltoasemat; oli jopa kahvio ja baari, mutta vähäisen käytön vuoksi se lopetti.

Terveyspalveluista on hammashoitola – missään muuallakaan ei ole enää terveyskeskusta. Bussiliikenne on vilkasta, pysäköinti on mahdollista ja liikenneyhteydet ovat loistavat.

Sepänkylästä, Eteläniityn toiselta puolelta asioita seuraavana voi vain ihmetellä palveluiden runsautta. Samoin ihmetyttää alueen maine.

Vuokrasin sukulaisen asuntoa Ristinummelta tilapäisesti Airbnb: kautta. Lähes kaikki ulkomaalaiset kiittivät alueen rauhallisuutta ja antoivat arvostelun 5/5.

BBC:n toimittajalle paikka kelpasi, mutta IP laittoi jo otsikkoon slummin.

Paula Hauru

Mustasaari