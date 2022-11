Vaasan tekojäähanke ottamassa askeleen eteenpäin

Vaasaan jo vuosikymmeniä kaivattu tekojäähanke nytkähti yhden askeleen eteenpäin kaupunginvaltuuston hyväksyttyä hankkeen suunnittelumäärärahan ensi vuoden 2023 budjettiin.

Vaasassa jääliikunnan harrastajien keskuudessa tekojääradan puuttuminen kaupungista on herättänyt keskustelua jo useamman vuosikymmenen ajan. Tekojäärata on modernein jäähdytysjärjestelmin toteutettava ulkoilmassa sijaitseva jääliikunnan alusta, jonka käyttäminen on mahdollista myös useiden lämpöasteiden ilmastossa ja leutoina talvina. Kuluva alkutalvi on tällaisesta erinomainen esimerkki.

Tavallinen luonnonjää tarvitsee jatkuvat pakkaset ja kuten tiedämme, pakkaspäivien puuttuessa myös ulkojäiden määrä on käytännössä nolla. Tämä on aiheuttanut vuosien aikana haasteita paitsi lajien harrastajille, myös koululiikunnalle. Luistelutunnit ja perheiden viikonloppujen yhteiset luisteluhetket ovat tältä talvelta jälleen vaarassa jäädä vähäiseksi.

Vertailuna esimerkiksi Seinäjoella on OmaSp-stadionin vieressä sijaitsevalla tekojäällä luisteltu jo 1980-luvulta lähtien.

Nyt Vaasan tekojääradan edistäminen nytkähtää eteenpäin ja ensi vuoden budjettiin on Vaasa viimein varaamassa suunnittelumäärärahan.

Nykyisessä energianhinnan markkinatilanteen muutoksessa on tärkeää, että kaikissa hankkeissa huomioidaan tarkasti energiatehokkuus.

Vaasan tulevan tekojään jäähdytyksen suunnittelussa yksi erinomainen ja kustannustehokas kotimainen ratkaisu on hybridilämpöpumppu. Ratkaisu myös muihin kotimaisiin viilennys- ja lämmitysratkaisuihin niin yritysten kuin julkisten tilojen tarpeisiin löytyy samaisista hybridilämpöpumpuista, joka pystyy erittäin tehokkaasti maksimoimaan hyödyn sähkön tuotannosta.

Ratkaisuja tuottavan Suomen Tekojää Oy:n mukaan tällä innovaatiolla yhdellä kilowatilla sähköenergiaa saa hybridiratkaisussa eri sääolosuhteissa helposti yli 5 ja optimioloissa jopa yli 10 kilowattia kylmä- ja lämpöenergiaa. Siinäpä mainio uusi innovaatio myös muihin yksityisiin ja julkisiin kohteisiin, joissa tarvitaan viilennys- tai lämmöntuotantoratkaisuja. Tällaisia uusia innovaatioita tulee ottaa huomioon niin yritysten kuin julkisten hankintojen päätöksenteossa ja myös ottaa näitä innovaatioita rohkeasti käyttöön.

On hyvin modernia, että kunnissa luodaan liikuntatiloja ja -alustoja, joiden sisällön tekevät kaupungin asukkaat itse tiloja käyttämällä. Tällaiset investoinnit eivät kuormita kaupungin taloutta suuresti.

Vastaavia matalan kynnyksen liikuntatiloja ovat paitsi tekojääratkaisut, myös suositut kuntoportaat, ulkokuntosalit ja vaikkapa nuorten skeittiparkit. Onkin ollut hienoa tarkastella näitä kaupunginvaltuustossa yhdessä kaikkien valtuutettujen kanssa tekemiämme onnistuneita panostuksia ja niiden positiivisia liikunta- ja terveysvaikutuksia.

Tekojääradan kaltaiset, helposti saavutettavat liikuntapalvelut maksavat itsensä takaisin ja ovat parasta terveydenhoitoa kohottaen kaupunkilaisten elämänlaatua. Jatketaan siis samaan malliin tulevaisuudessakin.

Tommi Mäki (kok.)

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Vaasa