Vaasan yliopisto maailman kartalle

Haluan aloittaa kolumnini onnittelemalla Vaasan yliopiston uutta rehtoria Minna Martikaista! Samalla haluan kiittää väistyvää rehtori Jari Kuusistoa. Vuosina 2015–2021 Vaasan yliopiston rahoitus on 13,3-kertaistunut. Ulkoinen rahoitus on kasvanut 31 %, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus on kasvanut 20 % ja julkaisujen määrä on kasvanut 54 %. Neljän akateemisen yksikön ympärille on rakennettu kolme korkeatasoiseen tutkimukseen tähtäävää tutkimusalustaa: digitalisaatio, energia ja kestävä kehitys sekä innovaatiot ja yrittäjyys. Organisaatiota on kehitetty rohkeasti ja innovatiivisesti.

Viime vuosien – välillä hyvin haastavien sellaisten – aikana erityisesti hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm toimi hyvin proaktiivisesti myös ministeriön suuntaan. Tätä pääsin itse todistamaan jo viime eduskuntakaudella. Yliopistomme hallituksen varapuheenjohtaja Juha Kytölän tavoin olen täysin vakuuttunut, että Vaasassa aidosti ajatellaan oman yliopiston parasta.

Vaasassa olemme siinäkin mielessä onnellisessa asemassa, että täällä sijaitsee jopa kuusi erillistä korkeakouluyksikköä: Vaasan yliopiston lisäksi Helsingin yliopisto, Hanken, Åbo Akademi, Vamk ja Novia. On kuitenkin hyvä muistaa, että nimenomaan Vaasan yliopisto tekee meistä aidon yliopistokaupungin.

Kevään 2019 hallitusneuvotteluissa olin itse Säätytalolla muotoilemassa, että juuri yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Tämä työ etenee nyt käytänön tasolla hienosti.

Seutumme näkökulmasta – ja myös oman yliopistomme näkökulmasta – on luonnollisesti tärkeää vielä huomattavasti vahvistaa kaikkien korkeakouluyksiköidemme omia vahvuuksia – sekä panostaa myös aidosti uusiin asioihin, kuten esimerkiksi lääketieteeseen. Siitä hyötyvät kaikki korkeakoulut ja koko Suomi.

Vaasan kaupungin ja Vaasan yliopiston yhteisesti järjestetyn uuden vuoden tilaisuuden kutsu vetää asiat hienosti yhteen: ”Uusivuosi, tuo hetki mitä herkullisin kohottaa malja, nähdä osaaminen ympärillämme, luoda vetovoimaa. Yhdessä.” Vaasan yliopiston yli 600 ammattilaisen henkilöstö sekä noin 5 500 opiskelijaa muodostavat valtavan hienon ja tärkeän resurssin.

Lopuksi muutama sana valtion talousarviosta ja ns. joulurahoista.

Ensiksi on todettava, että valtiovarainvaliokunta hyväksyi erittäin tärkeän kirjauksen Vaasan akkuteollisuusaluetta koskien. Eduskunta edellyttää viranomaisia jo seuraavan lisätalousarvion yhteydessä huomioimaan sellaiset rautatie- ja terminaaliinvestointeihin liittyvät erityistarpeet, jotka liittyvät elinkeinopoliittisiin hankkeisiin ja nimeää erikseen GigaVaasan.

Vaasan kaupunki on tehnyt valtavan työn saadakseen akkuteollisuutta Suomeen ja päivän päätös on tärkeä askel, jotta pääsemme eteenpäin ja saamme myös valtion mukaan alueen kuljetusratkaisuihin.

Joululahjarahojen osalta saavutettiin muutenkin hyvä alueellinen tasapaino, joka huomioi Vaasan vaalipiirin eri alueet.

Tiehankkeissa isoimmat satsaukset tulevat Pohjanmaalla Vöyrintielle ja Närpiöön, Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoelle välille Aunes–Hautala sekä Keski-Pohjanmaalla Veteliin liikuntaolosuhteita parantavaan alikulkuun.

Muita hienoja satsauksia ovat laitureiden rakentaminen Norrskärin majakalle sekä viennin ja matkailun edistäminen Viexpon ja Meteorian rahoituksilla. Valtakunnan tasolla tärkeitä ovat nuorten yrittäjyyteen ja naisjärjestöjen työhön tehtävät satsaukset.

Joulun alla sain itse myös positiivisen vastauksen kirjalliseen kysymykseen, joka mahdollistanee jatkossa Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Novian 5G-tutkimusta mm. tehdasautomaation näkökulmasta.

Meillä on kaikki edellytykset yhdessä vahvista koko Merenkurkun seudun korkeakoulukenttää ja erityisesti Vaasan yliopiston positiota maailman kartalla.

Hyvää Uutta Vuotta!

Joakim Strand

RKP:n kansanedustaja Vaasasta