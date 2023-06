Vaasassa panostetaan liikaa pyöräbaanojen rakentamiseen

Vaasassa panostetaan paljon pyörätieverkoston kehittämiseen ja erityisesti niin sanottuihin baanoihin. Tämä on periaatteessa ihan hieno juttu, koska pyöräily on loistava liikuntalaji ja arkiliikuntana suhteellisen vaivaton. Vaasan tavassa aktivoida kaupunkilaisia pyöräilyyn on kuitenkin kehittämisen varaa.

Vaasassa panostetaan resursseja liikaa edellä mainittujen pyöräbaanojen rakentamiseen. Ensin rakennettiin Kirkkopuistikon väylä ja nyt on suunnitteilla Hietasaarenkadulle oma väylä. Mihin dataan perustuvat kyseisten väylien rakentaminen? Esimerkiksi monet kaupunkilaiset ovat huomanneet sen, että Kirkkopuistikon väylä on erittäin pienellä käytöllä ja Raastuvankadun pyörätie on edelleen pyöräilijöiden suosiossa ja ”pääväylä” keskustan läpi.

Toinen mielenkiintoinen huomio kiinnittyy uuteen pyörätalliin, mikä on rakennettu matkakeskuksen lähelle. Jotain on mennyt erittäin pahasti pieleen, jos kyseinen talli on koko ajan tyhjä. Voidaankin kysyä, onko tämä vastuullista veronmaksajien rahojen käyttöä?

Kolmantena asiana mainittakoon se, että pyöräteiden ja kevyenliikenteen väylien talvikunnossapito on erittäin huonolla tasolla verrattuna moneen muuhun talvipyöräilykaupunkiin. Tämä ei kannusta esimerkiksi työmatkapyöräilyyn talvella.

Tilannetta voi parantaa sillä tavalla, että kaupunki alkaa panostaa kevyenliikenteen pyöräteiden kunnossapitoon ja jättämällä ylisuuret ”investoinnit” pois. Ylhäältä alas sanelu ei tässä toimi, vaan kun perusasiat ovat kunnossa, niin silloin ihmiset valitsevat silloin pyöräilyn liikkumisvaihtoehdoksi.

Jaakko Koskela

KTM

Pohjanmaan Kokoomusnuoret, taloudenhoitaja

Vaasa/Oulu