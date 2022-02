Vahvojen vallan Venäjä

Muutama viikko sitten osallistuin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa Euroopan tutkimuspalvelun (EPRS) järjestämään pyöreän pöydän keskusteluun Euroopan unionin strategisesta ennakoinnista.

EPRS:n tuore raportti tarkastelee strategista ennakointia neljässä maassa, joilla on erityisen kehittynyt ennakointijärjestelmä. Näitä maita ovat Suomi, Alankomaat, Uusi-Seelanti ja Iso-Britannia.

Raportissa Suomen vuodesta 1993 toiminut eduskunnan tulevaisuusvaliokunta nostetaan malliksi koko EU:n ennakoinnin kehittämiselle. EU:n strategisen ennakoinnin kehittäminen voi johtaa Euroopan parlamentin oman tulevaisuusvaliokunnan perustamiseen. Hyvä ennakointikyky on luonnollisesti myös tehokas keino vahvistaa EU:n painoarvoa ja kilpailukykyä globaalissa toimintaympäristössä.

Tulevaisuusvaliokunta on tehnyt kolmen eri vaalikauden aikana raportin myös Venäjästä. Kuluneella viikolla erinomainen sihteeristömme tiivisti raporttien pääviestit valiokunnan tarkasteluun.

Skenaarioiden osalta kannattaa muistaa, että skenaariot eivät ole ennusteita, vaan auttavat hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksia ja niihin liittyviä syitä. Keskityn tässä aika vahvasti talouskysymyksiin keskittyvään raporttiin 15 vuoden takaa (TuVJ 2 / 2007).

Raportissa esitellyistä kolmesta skenaariosta viimeinen muistuttaa lähimmin nykypäivän todellisuutta. Silti sen toteutumista on vuonna 2007 pidetty epätodennäköisimpänä.

Ensimmäinen skenaario ”Energiaosaamisella globaaliksi vaikuttajaksi” on visioitu myönteisenä kehityksenä, missä oikeusvaltion periaatteet vahvistuvat keskushallinnon ylhäältä johtamana prosessina ja talouselämä monipuolistuu suuryritysten johdolla. Skenaariossa Venäjän vientiä hallitsevat energiantuotannon suuryritykset monipuolistavat toimintaansa työllisyyttä merkittävästi lisääville aloille. Poliittisesti edettäisiin ohjatun demokratian kautta ilman ohjausta toimivaan demokratiaan.

Toisen skenaarion ”Monipuolistuva mosaiikki-Venäjä” lähtökohtana oli Venäjän uuden keskiluokan tarpeet ja luovuus. Skenaariossa yllä kuvattu tuotantorakenteen muutos jatkuisi voimakkaana Venäjän kotimarkkinoilla kuten myös 1980-luvulla alkanut palvelutuotantosektorin kehittyminen. Skenaariossa kasvavan kulutuksen tuontilaskua ei enää entiseen tapaan hoideta energian viennillä vaan erityisesti kansainvälisille markkinoille myydyillä palveluilla. Avainasemassa olisivat tieto- ja viestintätekniikan palvelut sekä kansainvälinen turismi.

Kolmas ja siihen aikaan epätodennäköisimpänä nähty skenaario ”Vahvojen vallan Venäjä” lähtee siitä, että vahva, suuriin energiayhtiöihin, puolustusvoimiin ja salaiseen poliisiin tukeutuva eliitti pitää valtaa Venäjällä. Eliitti pystyy ylläpitämään varsin korkeaa elintasoa energian vientitulojen varassa, vaikka talouden pohja ei monipuolistu. Keskiluokkaan kuuluvan elintaso ja muut elinolosuhteet riippuvat siitä, kuinka lojaalisti hän palvelee eliittiin kuuluvia. Suuri osa väestöstä elää niukasti vaihtotalouteen tukeutuen. Kansalaisten oikeusturva ja varsinkaan tasavertainen kohtelu oikeudessa ja henkilökohtaisessa turvallisuudessa ei toteudu. Valtaa pidetään yllä kansallisia arvoja ja kansallista turvallisuutta korostaen. Ulkomainen puuttuminen Venäjän asioihin esitetään tiedotusvälineissä vihamielisenä. Tiedotusvälineet ovat eliitin hallinnassa ja eri mieltä olevat vaiennetaan. Näin siis tulevaisuusvaliokunnan raportissa 2007.

Tänä päivänä monet maailman johtajat taatusti miettivät, miten ehkä olisi voinut paremmin vaikuttaa siihen, että asiat olisivat edenneet enemmän ensimmäisten kahden skenaarion suuntaan.

Torstaiaamuna Venäjä laajensi massiivisesti sotatoimia Ukrainassa, keskellä Eurooppaa. Vaikka uhka ei nyt suoraan kohdistu Suomeen, niin on selvää, että asiat eivät pitkään aikaan – jos koskaan – palaa siihen, mihin olimme tottuneet. Tasavallan presidentin, hallituksen sekä eduskunnassa viime päivinä kuultujen puheenvuorojen perusteella on kuitenkin hienoa huomata, että yli puoluerajojen jaamme tilannekuvan ja ymmärretään tilanteen vakavuus. Suomi on tilanteen tasalla, ja huolellisesti varautunut erilaisiin skenaarioihin.

Joakim Strand

RKP:n kansanedustaja Vaasasta