Vaikuttaa myös sinun hyvinvointiisi

Tammikuun 23. päivänä pidettävät aluevaalit tuntuvat jääneen koronapandemian ja soteuudistusväsymyksen jalkoihin. Näin ei saisi olla, sillä aluevaalit ja uudet hyvinvointialueet koskettavat meitä jokaista.

Nyt valittavat aluevaltuustot päättävät, kuinka aiemmin kuntien vastuulla olleet sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan palvelut järjestetään. Käytännössä aluevaltuustot päättävät, mistä ja millaisia sote- ja pelastuspalveluja on jatkossa saatavilla. Uusien aluevaltuutettujen on pystyttävä varmistamaan, että alueen joka kolkassa asuvien on mahdollista saada näitä palveluja.

Tällä hetkellä tulevien hyvinvointialueiden rahoitus ja sen riittävyys on vielä epäselvää. Pelkona on, että palveluverkko tulee harvenemaan.

Minua huolestuttaa erityisesti se, miten käy hyvinvointialueen heikommassa asemassa olevien asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluille.

Suurin osa työikäisestä väestöstä saa terveyspalvelunsa työterveyden kautta, mutta putoavatko maamme hyvinvointia rakentaneet seniorikansalaiset hyvinvointiverkon ulkopuolelle? Aluevaltuustoja valittaessa on varmistettava se, että myös jo eläköityneiden asukkaiden etua ajetaan.

Monissa kunnissa on viime vuosina otettu oman sote-palveluntuotannon rinnalle yksityisiä palveluntarjoajia palvelusetelijärjestelmän avulla. Tämä oikeansuuntainen kehitys ei saa katketa hallinnon muutokseen, vaan yksityiset palvelut on pidettävä julkisten palvelujen rinnalla myös uudella Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Pentti Risberg (kok.)

aluevaaliehdokas

Vaasa