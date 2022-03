Vakava tilanne

Putinin Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt kaikkia. Sota koskettaa ja valtaa ajatuksiamme. Tärkeää on tiedostaa, että Suomea ei nyt uhkaa mikään. Tosiasia kuitenkin on, että turvallisuusympäristö on muuttunut paljon uhkaavampaan suuntaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kaikilla tavoin laiton ja moraaliton.

Kansainvälisen oikeuden ensimmäinen perussääntö on suvereenin itsenäisen valtion rajojen kunnioittaminen. Putinin sota aiheuttaa myös mittaamattomia siviiliuhreja, inhimillistä kärsimystä ja myös valtavat taloudelliset tappiot.

Suomi pienenä pohjoismaisena laillisuuteen uskovana valtiona ei voi millään tavalla hyväksyä tai ymmärtää Venäjän aggressiota. Ukrainalaisten urhoollinen oman kotiseutunsa puolustaminen tuo meille mieleen oman kansakuntamme kohtalonhetket talvi- ja jatkosodassa.

Ukrainan asia on siis meidänkin asiamme. Velvollisuutemme on tuomita Venäjän johdon toiminta sekä auttaa Ukrainaa.

Suomen hallitus kertoi viime viikonvaihteessa, että vapaudestaan taistelevaa Ukrainaa tuetaan muun muassa suojavarustein, humanitaarisella avulla, taloudellisesti ja – historiallisesti – myös asein. Tämän viikon torstaina eduskunnan täysistunto osoitti kunnioitustaan Ukrainan kansalle taputtaen seisaaltaan maan Suomen suurlähettiläälle.

Kriisi on yhdistänyt EU:ta ennennäkemättömällä tavalla. Kansainvälinen yhteisö on reagoinut voimakkaasti. Myös yritykset, järjestöt ja lajiliitot ovat omaehtoisesti ryhtyneet toimiin.

Jos Putin luuli, että maa voi hyökätä toiseen maahan ja muuten elämä jatkuu normaalisti, oli tämä arvio virheellinen.

Demokratiaan ja avoimeen yhteiskuntaan kuuluu laaja julkinen keskustelu. Rohkaisen kaikkia suomalaisia käymään keskustelua muuttuneesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Kaikkien ulkopoliittisten ratkaisujen pitää palvella yhtä tärkeintä tavoitetta: säilyttää rauhantila Suomessa jatkossakin.

Meidän ei pidä antaa sodan Ukrainassa aiheuttaa ylilyöntejä. Huolenpito itsestä ja lähimmäisistä on nyt tärkeintä.

Valtiojohdon tärkein tehtävä on huolehtia suomalaisten turvallisuudesta. Suomen puolustusvoimat, presidentti ja muu valtiojohto ovat tilanteen tasalla. Valmius ja varautuminen ovat kunnossa, ja tulevia toimia puntaroidaan jatkuvasti. Nämä kysymykset ovat meidän päättäjien asialistalla ykkösenä.

Suomen puolustusvoimien iskukyky on vahva ja kunnossa. Joulukuussa tehty hävittäjähankintapäätös on tehty juuri oikeaan aikaan.

Kaikissa olosuhteissa tärkeää on yleiseen asevelvollisuuteen ja koulutettuihin reserviläisiin pohjautuva oma uskottava armeija, jota on myös viime vuosina vahvistettu paljon.

Reserviimme kuuluu noin 870 000 suomalaista. Moni ei ehkä ole hoksannut, että Suomella on yksi Euroopan suurimmista armeijoista.

Tärkein turvallisuutemme tae on vahva halumme puolustaa omaa isänmaatamme.

Suomalaisilla on Euroopan vahvin maanpuolustustahto. Mahdollinen hyökkääjä joutuu omissa laskelmissaan ottamaan tämän huomioon.

Moni kokee ahdistusta ja neuvottomuutta tässä tilanteessa. Moni myös pohtii: mitä minä voisin tehdä Suomen turvallisuuden eteen? Tähän kysymykseen lainaan puolustusministeri Antti Kaikkosta: Pysytään kukin kiinni arjessamme. Laitetaan lapset kouluun, aikuiset töihin ja soitetaan mummolle.

Antti Kurvinen

Tiede- ja kulttuuriministeri (kesk.) Kauhavalta