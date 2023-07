Valpas lepotila on viisautta

Sanotaan, että ”viisas lepää työtä tehdessä”. Mutta yleinen käsitys on, että vain kovilla ponnistuksilla voi saada jotain merkittävää aikaan. Tämä on kuitenkin harhakäsitys, sillä stressaantunut ihminen saavuttaa yleensä vain epätäydellisiä tuloksia.

Kun ihminen on hyvin levännyt ja täynnä luovaa energiaa, saavutukset ovat parempia. Vain täysin levännyt mieli voi yltää todella suuriin saavutuksiin. Täydellisen lepotilan voi kokea vain täydellisessä hiljaisuudessa, kun ajattelu ei ole esteenä.

Tämä sisäinen kokemus on meidän kaikkien ulottuvilla jos opimme meditaation taidon. Kun mieli on vapautunut stresistä, luovat impulssit pääsevät esteettä esiin ja toimintasi saa ns ”luonnon tuen”. Tämä selittyy sillä, että ihminen on pohjimmiltaan yhteydessä koko luomakunnan kanssa.

Se, että yleensä koemme olevamme jotenkin muusta elämästä erillisiä, on ajatusten harhakuva. Sisäisessä hiljaisuudessa voit itse kokea tämän. Elämme kuin unessa emmekä tajua tätä.

Vain poikkeustilanteessa, kuin vahingossa saatamme kokea ns. flow-tilan, jota nimitetään myös elämän huippukokemukseksi. Asiasta on paljon kirjallisuutta.

Flow on perilläolon kokemus, jolloin ihminen tuntee uutta vapautta ja hyvinvointia. Tästä olo- tilasta sanotaan, että tällöin teko, toiminta ja päämäärä ovat yhtä ja tälläin kaikki mihin ryhdyt vie onnistumiseen, jopa uuteen käsitykseen elämän perustasta. Niin kuin raamatussa sanotaan: vanha luomus on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Tämä on kaiken uudistavan luovuuden ja hyvinvoinnin lähde omassa sisimmässä. Kun uusi tietoisuus herää, hermostoon jäänyt stressi katoaa.

Meditaation voi kuka tahansa oppia ja sen hyödyt ovat kiistattomia. Niitä puoltaa lukematon määrä tieteellisiä tutkimuksia. On kysymys samasta asiasta, mitä Echart Tolle kuvaa kirjassaan Läsnäolon voima.

Se tuo ihmiskunnan ulottuville pysyvän rauhan, mikä on kaiken olemisemme perimmäinen tarkoitus. Onhan ”taivaan valtakunta sisällä meissä” eikä missään tuolla tai siellä. Vastaus kaikkeen on aina juuri tässä – uskot taikka et!

Ilkka Vilkama

eo lääkäri

Alahärmä