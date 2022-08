Valtion päätösten alueelliset vaikutukset on tehtävä näkyväksi

Viime viikolla aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI julkaisi raportin keskisuurten kaupunkien renessanssista. Suurimpien C9 -kaupunkien sekä pienempien seutukaupunkien väliin jää selkeä, elinvoimainen, kehityskelpoinen kaupunkien joukko, jonka tulisi harjoittaa yhteistä edunvalvontaa.

Liian usein aluepoliittinen keskustelu keskittyy suurimpiin kaupunkeihin ja maaseutuun, kun juuri keskisuurten kaupunkien joukko on tässä ajassa mielenkiintoinen. Näitä kaupunkeja on noin 15 Porista Hyvinkääseen. Pohjalaispääkaupungit, Kokkola, Seinäjoki ja Vaasa, kuuluvat tähän joukkoon.

Raportti korostaa kaupunkien roolia oman onnensa seppinä, aktiivisina toimijoina menestyksessään. Käynnissä on suuri murros, jonka pandemia ja paikkariippumaton työ ovat tuoneet aluekehitykseen. Yli vuosikymmenen kestäneen suurkaupunki-ilmiön jälkeen fiksusti toimivat, ”pikkukaupunkiurbanismia” tarjoavat kaupungit houkuttavat opintoihin karanneita nuoria aikuisia.

Kaupunkien toimien lisäksi on aloitettava keskustelu valtion roolista monipaikkaisemman Suomen mahdollistajana. Valtio - virastot ja ministeriöt - eivät ole ottaneet viime vuosikymmenenä aktiivista roolia alueiden Suomessa. Suurkaupungistuminen on nähty luonnonlakina, vaikka todellisuudessa valtion toimet ovat vahvistaneet kehitystä. Tilanne on ollut hallitsematon - vaikutuksia alueisiin ja kaupunkeihin ei ole arvioitu laajasti tai johdettu strategisesti.