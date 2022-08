Valtion velka huolestuttaa

Koronalla ja Venäjällä ei voi ikuisesti ratsastaa, kun selitetään Suomen velkaantumista. Viennin ja tuonnin kuukausitilastot kertovat, että toukokuuhun 2022 mennessä Suomen vaihtotaseen vaje oli 4 miljardia euroa enemmän kuin vuosi sitten. Tämä vauhti viittaa siihen, että vaihtotase saattaa olla lähes 10 miljardia miinuksella vuoden loppuun mennessä verrattuna viime vuoteen. Viime vuosi oli sekin pahasti tappiollinen.

Vaihtotase on siis vienti vähennettynä tuonnilla, joten se ei sisällä Suomen sisämarkkinoita, joten koronalla on siihen hyvin mitätön merkitys. Venäjän ja Ukrainan välisellä konfliktilla on vaikutusta, mutta pitää muistaa, että Suomi on itse politiikkansa valinnut eikä siitä voi syyttää muita. Pakotteisiin osallistuivat vain EU ja USA, muu maailma ei korviaan lotkauttanut vaan tahkoavat rahaa, energiaa, sopimuksia ja kansa tykkää.

Meillä taas hallitus vaikenee velanoton kuoliaaksi. Puhutaan vain ”vihreästä siirtymästä”, suunnitellaan eläkelain uudistusta, joka tappaisi köyhimmät yksityisyrittäjät. Jaetaan yli miljardi euroa kehitysapua vuosittain, tuetaan Nepalin tupakoinnin vastaista kampanjaa. Tuhotaan turveteollisuus ja kannustetaan jopa hajottamaan koneet ja laitteet.

Sipilän hallituksessa velkaa otettiin vähän ja toimenpiteet olivat oikeita. Tämä hallitus ei ole kykeneväinen hoitamaan talousasioita, lehdissä hymyily on tärkeämpää.

Hyvä esimerkki pelleilystä on Sipilän hallituksen luotsaava aktiivimalli työttömille. Marinin hallitus kumosi sen heti, ja nyt, kun aikaa vierähti pari vuotta, he tekivät saman aktiivimallin, joka oli kuulemma ”inhimillisempi”.

Seuraava hallitus joutuu ikävään paikkaan talousasioissa. He saavat kansan vihat niskoilleen ja pääsyyllinen SDP tuskin haluaa edes hallitukseen, kun tietää tämän.

Ville Hämäläinen

Perussuomalainen

Vaasa