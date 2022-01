Valtit käsiin – tieto ja maltti kunniaan

Politiikan näyttämöllä puolueet ja poliitikot pelaavat peliään hakien asetelmia vaaleihin ja sitä seuraaviin vaaleihin ja niin edelleen. Mielikuvat, tahattomat ja ennen kaikkea tahalliset väärinymmärrykset ovat tehokkaita aseita. Aluevaalitkaan eivät välttyneet tältä – sote-uudistukseen liittymättömiä asioita juoksutetaan esiin ja rakennetaan niiden avulla kampanjaa.

Vihreänä itselleni eräs tärkeä asia on tasavertainen palvelu kaikille hyvinvointialueen asukkaille. Ikääntymisen ja muuttoliikkeen seurauksena alueiden väliset erot ja sitä myöten kustannuksien erot kasvavat.

Tasavertaisuus ei kuitenkaan riitä – tasalaatuinen palvelu on tärkeää – uskon että hyvinvointialueet mahdollistavat tehokkaamman erikoisasiantuntemuksen hyödyntämisen. Nopeampi oikea diagnoosi ja hoitoonohjaus säästävät hoitokustannuksia – ja mikä tärkeintä – ihmishenkiä. Tyttäreni jalasta löytyneen patin diagnosoi vaarattomaksi ganglioksi oman alansa huippukirurgi. Oman alansa huippuosaaminen ei kuitenkaan ole yleispätevä meriitti. Leikkauksen yhteydessä diagnoosi osoittautui vääräksi. Uusintaleikkauksessa jouduttiin poistamaan enemmän kudosta kuin alun perin oikein tehtynä olisi pitänyt. Tiukille meni, mutta jalkakin säästyi, sekin toki olisi ollut pieni hinta. Loppu hyvin – kaikki hyvin. Uskon samaan hyvinvointialueidenkin suhteen. Yhtenäisten hoitopolkujen ja -käytänteiden kehittäminen on kaikkien etu.

Yhtenäisyys tarkoittaa myös yhteisiä pelisääntöjä sotealan työntekijöiden hyvinvoinnin, resurssoinnin ja palkkauksenkin suhteen. Tunnolliset väsyvät tiedostaessaan että eivät pysty antamaan yksittäiselle asiakkaalleen niin paljon aikaa kuin toivoisivat.

Kuita taivaalta luvataan nyt monissa puheissa – vaakakupissa on tuttu ja turvallinen nykytila ja uhkana tulevaisuus ja muutos. Muutos on joka tapauksessa tulossa – nyt on kyse siitä miten sen teemme. Toivon aluevaltuustoon malttia – enemmän tietopohjaista keskustelua ja dialogia ja vähemmän yksipuolista roikkumissa menneessä. ”Näin on aina ennenkin tehty” -ajattelulla on monta hyvää ideaa vaiettu kuoliaaksi.

Marko Koivuniemi (vihr.)

aluevaaliehdokas

Jalasjärvi