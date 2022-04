Vanhat konstit kurinpitoon

Koulukisaamisesta ja kiusanteosta yleensä on puhuttu sekä kirjoitettu runsaammin kuin koskaan aikaisemmin. On otettu kantaa ja esitetty ratkaisuja kiusaamisen kitkemiseksi. Jopa presidentti Niinistö on tehnyt aloitteita tilanteen korjaamiseksi.

Mikään ei kuitenkaan ole tepsinyt vaan kiusaaminen kouluissa ja etenkin vapaa-ajalla on yhä vain raaistunut. Merkkivaatteita ryöstetään kavereiden päältä ja teräaseet heiluvat. Pahoinpitelyt filmataan ja julkaistaan netissä.

Tällaisen operaation taustoja miettiessä ajattelee niin, että järjestelmässäkin on vikaa. Onko opettajilta ja myös virkavallalta otettu kaikki kurinpidolliset oikeudet pois?

Keinoja kiusaamisen vähentämiseksi on etsitty myös monissa seminaareissa niin kouluilla, kunnissa kuin valtakunnan tasollakin.

Koulukiusaamista on pidetty esillä aktiivisesti aikaisemminkin, mutta myös se on lisääntynyt. Tilastojen mukaan kerran viikossa kiusaamisen kohteeksi joutuvien peruskoulun kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaiden määrä on lisääntynyt useilla prosenteilla vuosittain.

Kiusaaminen on vakava asia. Kiusatulla on kokonaisvaltaisesti paha olla, ja nuoresta tuntuu siltä, ettei kukaan auta eikä välitä.

Järjenvastaiselta tuntuu se, että kiusaamisellakin tehdään nykyään bisnestä. Eiväthän valtakunnalliset nuorten idolit ilman palkkiota aikaansa tuhlaa. Idolien käynnit kouluilla ovat parhaimmillaankin vain hetkellinen ensiapu, jos sitäkään.

Kiusaamisen parantavat lääkkeet pitäisi löytyä jokaiselta koululta, poliisitoimelta, viranhaltijoilta, kodeista ja nuorisoyhdistyksistä.

Nuorten omista toimintaympäristöistä.

Pysyviä tuloksia saavutetaan vain eri lähitahojen määrätietoisella ja tomeralla toiminnalla. Ehkä koskaan ei kiusaamista saada loppumaan, mutta sen vähentäminen minimaaliseksi.

Koulutyössä voi kysyä, onko todellakin niin, että opettajien kädet ovat kurinpidollisesti niin sidottuja, että virkavirheen teon pelossa kannattaa kutsua paikalle poliisit? Aiemmin opettajalla oli enemmän oikeuksia ja keinoja koulukiusaamisen kitkemiseen. Miesopettajat veivät niskasta nurkkaan, jos teki kiusaa tai konstaili oppitunnilla. Naisopettajat olivat tomeria, ja kouraisivat hiuksista tiukan otteen. Suunta nurkkaan oli varma, ja siellä seisotettiin koko oppituntikin.

Opettajat ja heidän puolisonsa valvoivat oppilaittensa käyttäytymistä myös kouluajan ulkopuolella. Kylällä oltiin mallikkaasti, kun opettaja tai hänen puolisonsa olivat liikkeellä. Ennen kurinpito oli koko kylä aikuisten asia ja se oli hyvä asia.

Nyt on toisin. Jos opettajat kurittaisivat hius- tai niskaotteella, seuraisi syyte pahoinpitelystä. Virka olisi vaarassa ja tiedotusvälineet kertoisivat asiasta isot jutut.

Vanhat konstit, kurinpito ja kovemmat rangaistukset, olisivat parhaita keinoja nykyäänkin kaikenlaisen nuorisoväkivallan vähentämiseen.

Pentti Hautala

Töysä