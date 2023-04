Varjojen valtakunta

Keskusta on juuri kokenut historian karmivimman vaalitappion. Tappion, jonka jälkeen meillä on enää 23 kansanedustajaa ja vuosisadan aikana rakennettu pohja on murenemassa. Miten tähän on ajauduttu?

Olisi aivan liian helppoa alkaa syytellä yksittäisiä ihmisiä tai päätöksiä tästä tilanteesta. Tietenkin voimme löytää niitä hetkiä, mitä olisi pitänyt tehdä toisin tai ihmisiä, joiden olisi pitänyt toimia erilaisilla tavoilla. Loppujen lopuksi ne ovat kuitenkin vain helppoja nostoja, joihin meidän on yksinkertaista tarttua. Kyllä syitä pitää lähteä hakemaan syvemmältä ja tarkemmin.

Politiikka on laji, jossa luottamus on valuuttaa ja arvot, ohjelmat sekä ehdokkaat toimivat kauppatavarana.

Jokaisen puolueen pitäisi pystyä saamaan äänestäjä, tämä demokratian kuningas luottamaan se yksi ainoa ja ainutkertainen ääni ehdokkaalle, jonka katsoo parhaiten edustavan itseään. Nyt me olemme menettäneet sen luottamuksen.

Keskustalle auringonlaskua on odotettu jo vuosikymmenien ajan ja nyt se on lähellä. Me keskustalaiset emme ole osanneet sanoittaa viestiämme ihmisiä puhuttelevasti tai ymmärrettävästi tässä muuttuvassa maailmassa. Mikä on keskustan näkemys tasa-arvoisesta ja ylisukupolvisesta suomalaisten etua parhaalla mahdollisella tavalla ajavasta yhteiskunnasta.

Voisi epäillä meidän olleen liian pitkään herrojen hienoissa saleissa, jossa ongelmat eivät ole samoja kuin tavallisen kansan parissa olevat haasteet ovat. Olemme tainneet unohtaa, miten kansaa kuuluu palvella. Alhaalta ylöspäin, ei ylhäältä alamaisille saarnaten.

Tässä synkkyydessä meillä on kaksi vaihtoehtoa, joko käpertyä itsesäälissä nurkkaan tai pyrkiä rohkeasti uudistumaan.

Uudistusprosessi ei varmasti tule olemaan helppoa tai mukavaa. Se vaatii inhorealistista asioiden käsittelyä. Menneet virheet tulee pystyä tunnistamaan sekä tunnustamaan ja niistä tulee ottaa oppia. Ohjelmat tulee päivittää kädenlämpöisistä kansaa puhuttavaksi. Sekä, ehkä kaikkein tärkeimpänä asiana, toimintakulttuuri pitää muuttaa alhaalta ylöspäin toimivaksi.

Nyt meidän keskustalaisten pitää aloittaa luottamusvyöhykkeen rakentaminen uudestaan. Keskusta tarvitsee suomalaisia. Nyt meidän on osoitettava, että suomalaiset tarvitsevat keskustaa.

Karri Kallio

Keskustan puoluevaltuuston

puheenjohtaja

Seinäjoki