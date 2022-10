Vaskiluodon leirintäalue ansaitsee elää

Vaskiluodon leirintäalue, Top Camping Vaasa on ollut toiminnassa jo ainakin vuodesta 1985 lähtien ja ollut Puuharyhmä Oyj:n operoima vuodesta 2001 alkaen, tämä oli osa HPK/Wasalandia Oy:n ostoa 3.5.2001. Vuonna 2012 Vaasan kaupunki ilmoitti, että näin ei olekaan ja että Vaskiluodon leirintä-alueesta tulisi tehdä uusi erillinen maanvuokrasopimus. Tilanne ei vastannut 11 vuotta aiemmin sovittua, mutta eri vaiheiden jälkeen erillinen maanvuokrasopimus tehtiin virkamiespäätöksellä ajalle 1.1.2015–31.12.2022. Yhtiö olisi halunnut alusta alkaen pidemmän, mutta 5.9.2017 ilmoitettiin, että tämä ei olisikaan enää mahdollista.

Tietoa leirintäalueen tulevaisuudesta tai vastausta jatkoon ”ei kyetä” antamaan. Tilanne on äärimmäisen vaikea, koska matkailukohteena jatkuvuus on kriittistä.

Emme ole pystyneet esittämään Top Camping Vaasan budjettia, tekemään tarjouksia, vastaanottamaan ryhmävarauksia tai edes suunnittelemaan toimintaa hiukan yli 60 päivän päähän, vielä vähemmän kehittämään aluetta kokonaisvaltaisesti.

Vaasan kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.10.2022 esitettiin muutamia leirintäaluetta koskevia kohtia, jotka vaativat selvennystä ja/tai korjausta.

Virkamiesedustosta esitettiin useita kertoja ”mikäli toiminta loppuu”, ”jos leirintäalueen toiminta on loppunut” jne. Toiminnanharjoittaja Puuharyhmä Oyj ei ole itse lopettamassa toimintaa Vaskiluodossa, päinvastoin, tahdonilmaisu jatkamisesta on suoritettu, monesti. Yhtiö haluaa kehittää aluetta ja osaltaan koko Vaasan matkailua etenkin, kun vieressä on Puuharyhmän kylpylä ja vesipuisto Tropiclandia.

Valtuustokokouksessa esitettiin myös, että olisi keskusteltu, onko olemassa vaihtoehtoisia paikkoja leirintäalueelle, tai minne leirintäalue haluaisi siirtyä. Ei ole. Haluamme jatkaa olemassa olevan Vaskiluodon leirintäalueen käyttöä, eikä halua siirtyä ”muualle”, varsinkin kun alueella on jo täysin toimiva infrastruktuuri, mikä pitäisi rakentaa uudelleen.

Kaupunginvaltuustolle esitettiin Vaskiluodon osayleiskaavan käsittelyssä, että leirintäalueen eteläosasta mahdollisesti lohkaistaisiin ”pieni” alue ns. Fennon tontin lisäalueeksi. Ko ”pieni” alue on Vaskiluodon pääportin ja vastaanoton alue, josta alueen päätiet lähtevät, kaikki alueen sähkö- ja vesilinjat kulkevat ja leirintämökit sijaitsevat. Tämän siirto esimerkiksi (esitetyllä) 12 kuukauden irtisanomisajalla tarkoittaisi, ei vain kaiken purkamista, vaan myös uudelleenrakentamista muualle vuokra-aikana.

Vaskiluodon leirintäalueen keräämä asiakaspalaute on kiitettävää ja se tarjoaa majoitusmuodon, jolle ei löydy korvaajaa Vaasan alueelta tai lähiseudulta. Vuosittain saapuu noin 25 000 matkailijaa, myös vuosi vuodelta enemmän esimerkiksi Ruotsista. He tuovat oman lisänsä Vaasan ravintoloihin, kauppoihin jne., mitä ei tapahtuisi jos Vaasasta muodostuisi karavaanareille vain yksi ohikulkupaikka leirintäalue poistettuna.

Haluamme kehittää toimintaa ja lisätä Vaasan alueen matkailullista vetovoimaa ml. Wasalandia, mutta tämä ei ole mahdollista ilman lujaa sopimusperustaa. Yhtiö on tilanteessa, jossa se ei ole ollut muissa Espoon, Mikkelin tai Tervakosken toimipisteissään, tilanteessa, jossa alueen taloudellista monipuolisuutta ei ole pystynyt kehittämään sekä vakaata ja ei-siirrettävää matkailutoimintaa edistämään täyteen potentiaaliin.

Petteri Järvenpää

varatoimitusjohtaja, hallituksen jäsen

Puuharyhmä Oyj

puheenjohtaja

Top Camping Finland ry