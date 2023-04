Vastakkainasettelu hämmentää

Osallistuin Aalto-keskusta ja Sedun rakennushanketta käsitelleeseen keskusteluun huhtikuun alussa.

Tilaisuudessa hämmentävintä oli vastakkainasettelu. Kuulosti kuin odotukset rakentamisen laadusta ja Aalto-keskuksen merkitysten huomioimisesta olisivat vastakkaisia Seinäjoen kuntakoulutusyhtymän rakentamistarpeille. En osaa tulkita tätä kuin siten, ettei prosessia ole hallittu, ainakaan siten, että rakentamiseen liittyvät olennaiset intressit olisi sovitettu toinen toisiinsa. Tästähän kaupunkien päätöksenteossa ja kaupunkisuunnittelussa pitäisi olla kyse.

Prosessin epäonnistuminen lienee olennainen syy myös siihen, että nyt aikaa ja rahaa menee hukkaan.

Aalto-keskus on laadultaan poikkeuksellinen niin Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaalla kuin koko Suomessa. Korkeatasoinen kaupunkiympäristö on kaupungin tavaramerkki. Tullaanko Seinäjoelle ”vain” töiden tai koulutuksen takia (ne toki ovat elinvoimalle tärkeitä) vaiko myös siksi, että kaupunkiympäristö ja kaupunkikulttuuri houkuttelevat käymään ja asumaankin? Mikäli vastaus jälkimmäiseen on myönteinen, on kaupunkisuunnittelu täyttänyt tehtävänsä.