Vastaus Johanna Kauppiselle

Johanna Kauppinen kirjoitti tiistaina 22.8. omasta asiattomasta käytöksestään Vaasan kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.8. Samalla hän väitti kulttuurien ominaisuuksien vertaamisen olevan rasismia ja ihmisarvoa loukkaavaa.

On harmillista, ettei merkittävistä yhteiskunnallisista ongelmista voi puhua ilman hurjia syytöksiä. Mutta nämä syytökset ovat jossain määrin ymmärrettäviä sieltä punavihreältä laidalta, joilla ei ole mitään muuta annettavaa maahanmuuttokeskusteluun, kuin rasistikortin heiluttelu. Vai oletteko kuulleet joskus jonkun rasismihuutelijan esittävän mitään ratkaisuja moniin maahanmuuton tuomiin ongelmiin ja lieveilmiöihin? Emme mekään.

Jotkut maahanmuuton lajit ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Huono maahanmuutto, esimerkiksi pakolaisten vastaanotto, aiheuttaa suuria kustannuksia yhteiskunnalle. Valtio maksaa osan näistä kustannuksista kunnille takaisin, mutta kustannusten määrästä ei liene kiistaa.

Lisäksi tulijoiden kulttuurilla on merkitystä. Kun Suomen vuoden 2015 pakolaiskriisissä tulijat olivat kovin erilaisesta kulttuurista, nähtiin paljon ongelmia. Kun nyt on tullut sama määrä ukrainalaisia, ei ole kuulunut yhtään mitään ongelmia. Minkään tämän kappaleen asioiden toteaminen ei vaadi rasismia, eli käsitystä, että rodulliset tai etniset ryhmät olisivat arvoltaan erilaisia.

Maailmassa löytyy monenlaisia arvoja ja tapoja, kulttuureja, jotka eivät kaikki ole yhtä hyviä. Esimerkiksi joissakin kulttuureissa seksuaalivähemmistöjen edustajia heitetään kerrostalon katolta alas tai hirtetään nostureista, tyttöjen sukuelimiä rituaalisilvotaan, ja uskonnon vaihtamisesta seuraa kuolemantuomio.

Länsimaissa on lähes sananvapaus, uskonnonvapaus, ruumiillinen koskemattomuus ja tasa-arvo. Nämä ovat hyviä, puolustettavia asioita, eikä ole väärin sanoa, että ne ovat parempia kuin vaihtoehdot. Kaikki tänne tulevat ihmiset eivät jaa meidän arvojamme, ja siinä meidän yhteiskuntamme pitäisi johdonmukaisesti viestiä, mitkä täällä ovat pelisäännöt ja vaatia niiden kunnioittamista.

Johanna Kauppinen toi omassa valtuustopuheenvuorossaan koomisesti esiin, että täältäkin on muutettu maailmalle. Kyllä. Mutta se ei valitettavasti mitenkään auta maahanmuuton ongelmissa, joita me täällä nyt kohtaamme.

Kirjoituksessaan hän lisäksi otti esille, että syrjivä puhe karkottaa investoinnit. Tämä on jälleen rasismikortin tapainen verhottu toive, että ongelmista puhuminen lopetettaisiin, ja keskusteltaisiin mieluummin itse keskustelijoista.

Aloite koski seksuaalista häirintää. Suomessa maahanmuuttajien osuus on noin 8 %. Raiskaustilastoista maahanmuuttajataustaiset edustavat kuitenkin yli 30 %:n edestä. Kuvittelevatko Johanna Kauppinen ja muut rasismihuutelijat todella, että jos raiskaukset vähenisivät yli 20 %, loppuisivat investoinnit Suomeen? He ovat kuitenkin hyväksyneet, että turvallisuus on ainakin Vaasan kaupungin strategiassa merkittävässä asemassa.

Lauri Karppi

Kimmo Köykkä

Vaasan perussuomalaisten valtuustoryhmän jäsenet