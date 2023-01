Vastine Risto Holtille

Ilkka-Pohjalaisessa 18.1. maalahtelainen Risto Holtti kirjoitti, että allekirjoittanut tekee outoja johtopäätöksiä pyöräilijöistä ja pyöräteiden käytöstä.

Vastaukseksi voin sanoa, että kokemukseni ei rajoitu polkupyöräilijöiden bongaamiseen ja näköhavaintoihin kauppareissulla Vaasassa.

Kansanedustajana olen arkipäivät Helsingissä ja varsinkin siellä olen nähnyt konkreettisesti mihin liiallinen vihreys johtaa kaupunki-infran rakentamisessa ja kaupunkikeskustan eristämisestä autoilusta. Lähes 800 miljoonan kustannuksiin kohoava Helsingin Kruunuvuoren pyöräilysilta on hyvä esimerkki holtittomasta julkisen rahan käytöstä, jossa veronmaksajien piikki on auki. Samaa en todellakaan halua kotikaupunkiini Vaasaan. Kysymys ei tietenkään ole polkupyöräilijöiden aliarvostamisesta, vaan ihan verorahojen vastuuttomasta käytöstä julkisissa hankkeissa. Onko pyöräteiden lisärakentamiselle Vaasassa edes tarvetta? Onko selvitystä tehty? Miten tämä edes edistää hiilineutraaliutta Vaasassa?

Nk. vihreää rahaa on ollut runsaasti saatavilla, johtuen hallituksen todella kunnianhimoisista hiilineutraaliustavoitteista. Ministeri Ohisalo twiittasi, että kaikki liikenevät veroeurot pitää laittaa vihreään siirtymään – tämä kertookin oleellisen vihreästä rahankäytöstä. Jos esimerkiksi haet julkiseen hankkeeseen rahoitusta, siinä täytyy mainita ilmastotavoitteet, jotta on paremmat mahdollisuudet avokätisempään rahoitukseen.

Esimerkiksi vanhusten palveluyksiköiden henkilöstömitoitus ei ole niin mediaseksikäs, että se kiinnostaisi nykyhallitusta ja avaisi rahahanat. Aikana, jota tällä hetkellä elämme, täytyy asiat laittaa tärkeysjärjestykseen.

Pyöräteiden lisärakentaminen on toki kaunis ajatus, mutta minua ainakin huolestuttaa, että palveleeko se sittenkin vain pientä kansanosaa ja kustannukset ovat tähtitieteelliset. Lisäksi julkisissa rakennushankkeissa on valitettavan usein tapana, että lisäkustannuksille on aina ikään kuin jo etukäteen äänetön maksaja olemassa.

Kun pystyy nojaamaan yhteiskunnan avoimeen piikkiin, järjestelmää on helppo käyttää hyväksi.

Jukka Mäkynen (ps.)

kansanedustaja

Vaasa