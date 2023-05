Vastine tuulivoimahankkeiden kaavakonsultoinnin laadusta Ramboll Oy Juha-Matti Märijärvelle

On syytä tarkentaa Ramboll Oy yksikönjohtaja Juha-Matti Märijärven antamaa vastinetta allekirjoittaneen väitteisiin koskien Ilkka-Pohjalaisessa olevaa juttua 26.4.2023 Iso-Saapasnevan tuulivoimahankkeesta.



Lappajärven kunnanhallituksen pöytäkirjasta 16.4.2018 ilmenee, että Ramboll Finland Oy on tehnyt esiselvityksen hankealueelle yva-tarveharkintaa varten tuulivoimayhtiö Abo Wind Oy aloitteesta. Kunnanhallituksen pöytäkirjassa 11.6.2018 on esitetty muutama kaavakonsultti, joiden joukosta kaavakonsultiksi on valittu Ramboll. Ja samalla kerrotaan se, että Abo Wind Oy vastaa kaavakonsultoinnin kustannuksista toisin sanoen maksaa Rambollin laskut. Saiko Ramboll kilpailuetua muita kaavakonsultteja vastaan, kun pääsi tekemään hankealueelle esiselvityksen?

Koska tuulivoimayhtiö maksaa kaavakonsultoinnin palkkiot on yhtiöillä liiketoiminnallinen yhteys. Pyytäisin Märijärveltä vastausta siihen, että saako Ramboll lisäpalkkion Abo Wind Oy:ltä jos voimalat nousevat Saapasnevalle?

Tuulivoimarakentamisessa kaavakonsultit ja tuulivoimayhtiöt tekevät rahaa välittämättä kuntalaisista. Toimiala on villi. Iso-Saapasnevan hanke oli ensimmäinen Pohjanmaan elyn alueella missä yva- ja kaava tehtiin yhtä aikaa. Elyn mukaan palautteiden määrä hanketta vastaan oli huomattavan suuri jo aiemmin mainitun hanketta vastustavan addressin lisäksi. Ramboll Oy on myös konsultoinut Etelä-Pohjanmaan Maakuntakaava 2050 uudistuksessa päästötöntä energiantuotantoa. Tästä tulee vaikutelma siitä, että mitä enemmän saadaan potentiaalisia tuulivoima-alueita maakuntakaavaan sitä enemmän kaavakonsultit tienaavat kuntien käynnistäessä omia tuulivoimahankkeita. Onkin hyvä kysyä kenelle nämä hankealueet ovat potentiaaleja?

Ramboll ja Abo Wind Oy myös kovin mielellään sotkevat kunnan mukaan aina tarpeen vaatiessa luottamuksen lisäämiseksi. Ja Lappajärven kunta hyvin usein sälyttää vastuun tuulivoimayhtiölle ja kaavakonsultille. Koska kyseessä on julkisten asioiden hoitaminen osakeyhtiöiden kautta, niin kaikki yhtiöiden väliset sidonnaisuudet ja sopimukset tulisi avata.

Vastineessaan Märijärvi kertoo, että Ramboll Oy:n toimintaa ohjaa objektiivisuus ja asiantuntijuus. Minkä takia Ramboll edelleen kaavakonsultoi toimialallaan kyseenalaista mainetta saaneen Abo Wind Oy:n Iso-Saapasnevan hanketta koska sille ei ole sosiaalista hyväksyntää, kymmenet tehdyt puutteelliset selvitykset osoittavat sen, että alue ei sovi tuulivoimatuotantoon. Selvitysten määrä ei ole tae siitä, että tuulivoimahanke voidaan toteuttaa. Kaavoittaminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vuorovaikutteista, yhteenkään vastineeseemme kaavakonsultti ei ole huolehtinut vastausta. Päinvastoin Lappajärven kunnan teknisen lautakunnan pöytäkirjassa 27.9.2022 tekninen johtaja esittää valiokunnalle vastineiden hyväksymistä. Vielä pitäisi nähdä nämä vastineet. Miksi Rambollin asiantuntijat päästävät hankkeen matkailuselvitykseen kuntaa lähellä olevan asiantuntijan lausunnon hankkeen terveysselvityksistä? Miksi asukaskyselyä ei postiteta kattavasti? Puhumattakaan siitä, että Ramboll kävelee akateemisen metsäpeuraselvityksen yli koettaessaan saada hanketta toteuttamiskelpoiseksi. Eli hanke halutaan väkisin maaliin ja kuunnellaan suuren yleisön palautteet välittämättä niistä. Tämä on iso ongelma.



Toteuttamisvaihtoehtona hankkeilla on aina myös 0-vaihtoehto, tätä kumpikaan yhtiö ei ole missään vaiheessa esittänyt. Jo hanketta käynnistettäessä osa päättäjistä näki alueen toteuttamiskelvottomana ja kun hanke on edennyt päätöksentekoon niin Lappajärven tekninen valiokunta on joka kerta esittänyt hankkeen lopettamista. Ja selvyyden vuoksi todettakoon, että Ely-keskus näki perustellussa päätelmässään alueen erityisherkkänä. Miksi riippumaton kaavakonsultti ei esitä 0 vaihtoehtoa tässä hankkeessa?

Tuulivoimantuottajien edunvalvontajärjestöltä, Suomen Tuulivoimayhdistys Ry:ltä on turha kysyä onko Abo Wind Oy:n ja Ramboll Oy:n toiminta yhdistyksen arvojen mukaista. Abo Wind Oy:n toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi istuu yhdistyksen hallituksessa Rambollin edustajan kanssa. Samoin yhdistyksen jäsenenä on Abon tiedoitteissaan käyttämä lakitoimisto. Abo käyttää surutta hyväksi tiedotteessaan Kuntaliittoa ja sen asiantuntemusta. Kuntaliitto on kuntien edunvalvoja, ei tuulivoimayhtiön. Ramboll ja Abo Wind Oy haluavat omalta osaltaan olla kuormittamassa hallinto-oikeutta kun Saapasnevan kohtalo siellä aikanaan ratkaistaan. Yhtiöt testaavat kaiken mahdollisen mitä tuulivoimahankkeessa vain voidaan kokeilla.

Ei ole eettisesti oikein, että kaikki tuulivoima-alan toimijat ovat kytköksissä toisiinsa. Riippumattomuuden turvaamiseksi ely-keskusten rooli on nostettava valvovaan rooliin tuulivoimahankkeiden hankekehityksessä. Yksittäisten ihmisten on lähes mahdotonta pitää puoliaan näitä korporaatioita vastaan jotka tavoittelevat vain ja ainoastaan taloudellista hyötyä.

Jaakko Viinamäki

Haapavesi