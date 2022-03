Vastuuta valittajille

Onko meillä varaa maksaa rakennuslupavalitusten seuraukset? Voiko prosessia muuttaa tai nopeuttaa? Pahimmillaan valitukset lamauttavat kokonaisen kaupungin kehityksen!

On todella surullista, että Etelä-Pohjanmaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:n rakennusperintöryhmä päätti tehdä valituksen Sedun uusista koulutiloista. Koulu olisi rakennettu Kirkkokadulle Seinäjoelle. Uskoisin, että he ovat osallistuneet suunnittelukokouksiin ja voineet jo siellä vaikuttaa.

Suunnitteluprosessi yksistään on pitkä prosessi, missä käsitellään asioita todella laaja-alaisesti kaikkien asiaa koskevien tahojen kanssa. Aalto-keskuksen läheisyys on suunnitelmissa varmasti otettu huomioon ja suunnitelmaa hiottu moneen kertaan prosessin aikana. Hutiloimisesta tuskin on kyse.

Kyseisen valituksen aiheuttamat kustannukset ovat päätähuimaavia niin Sedulle kuin rakennuttajille sekä kaupungille, puhumattakaan menetetyistä työpaikoista.

Seinäjoen kaupunki ja keskustan yrittäjät tarvitsevat asukkaita ja asiakkaita. Seinäjoen ympäristö ja maakunta on vahva, mutta kaupungin keskusta on todella hiljainen.

Tarjotakseen vilkkaan elävän keskustan Seinäjoki tarvitsisi noita tuhansia oppilaita ja korkeaa rakennuskantaa. Monet rakennukset Seinäjoen keskustassa ovat tulleet jo elinkaarensa päähän.

Ei minkään suunnitteluun osallistuneen tahon tulisi enää tehdä valitusta siinä vaiheessa, kun kaava on jo edennyt toteuttamisvaiheeseen. Mikäli hankkeesta tehdään tuossa vaiheessa valitus, se pitäisi käsitellä pikaisesti oikeushallinnossa.

Suomessa pahimmillaan valitukset voivat viivästyttää projektin alkamista useita vuosia. Jo vuodenkin viivästymisellä voi olla tuhoisat seuraukset yrityksille ja yrittäjille.

Kaksi vuotta on myös hurjan pitkä aika nuorten elämässä. He eivät todellakaan olisi tätä ansainneet! Jos Yhdysvalloissa todetaan, että valitus on aiheeton, voi rakennuttaja ja rakentaja vaatia korvauksia valituksen tekijältä projektin viivästyttämisestä.

Ei ole oikein, että niistä aiheutuvat kustannukset kaatuvat yksinomaan niiden päälle, jotka haluavat aluetta kehittää ja tarvitsevat tiloja. Loppujen lopuksi se on yksi syy, miksi Suomessa rakentaminen on kallista.

Lapua oli elävä kaupunki monine kauppoineen. S-market Lapuan suunnitelmassa oli rakentaa liiketilat Lapuan keskustaan vanhan linja-autoaseman paikalle. Pieni yhdistys teki asiasta valituksen ja koki, että betonirakennusta pitää suojella ja marketti jäi tulematta. Betonirakennus jatkoi rapistumistaan, kunnes se purettiin ja nyt paikalla on tyhjyyttä. Uskon, että tuo valitus oli alkusysäys Lapuan ydinalueen taantumiselle.

Suomessa tehdään valituksia turhan usein koskien kaikkea rakentamista, myös omakotitaloja ja mökkejä. Valituksiin ei tarvita aina minkäänlaista järkevää syytä. Ne on kuitenkin käsiteltävä ja vievät aikaa.

Valituksien taustalla voi olla, että naapuri rakentaa jotain kauniimpaa tai isompaa, eikä ymmärretä, että uudisrakentamisen kautta alueen arvo nousee.

On niitäkin ammattivalittajia, jotka tekevät valituksia vaan päteäkseen ja saadakseen huomiota osakseen ja haluamatta ajatella aiheuttamiaan kustannuksia.

Suurin osa virkamiehistä ja päättäjistä varmasti ymmärtävät asioiden kustannuspuolen, mutta on niitäkin, joita asia ei joko kiinnosta tai he eivät vaivaudu sitä puolta ajattelemaan.

En soisi Seinäjoen keskustalle Lapuan kohtaloa!

Tapani Latvala

Helsinki