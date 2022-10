Veden päällä kelluva aurinkosähkövoimala

Asumusten katoille ja seiniin kiinnitettyjen aurinkopaneelien lisäksi tarvitaan myös maankamaralle rakennettavia, mikäli halutaan suurempi ja tehokkaampia aurinkosähköä tuottavia voimaloita. Ne kuitenkin kilpailevat tilasta jonkin muun ehkä tuottoisamman kanssa. Sitten ovat olemassa myös vesistöt, mutta niissäkin pakkaa olemaan myös samanlaisia ongelmia.

Mutta on kuitenkin olemassa myös toisarvoisia matalia ja suojaisia vesistöjä hyvillä paikoilla, joita voitaisiin käyttää aurinkosähkön tuottamiseksi. Mieleeni tulee täällä Vaasassa Sundominlahti ja siihen läheisesti liittyvä Eteläinen kaupunginselkä. Siellä olisi tilaa parin kolmen neliökilometrin verran.

Vaikka Suomi on pohjoinen maa, saadaan täällä kuitenkin vuositasolla kohtuullisesti aurinkoenergiaa, joka tosin painottuu vahvasti kesän puolelle. Keskikesällä aurinkopaistetta saadaan Suomessa aamuvarhaisesta iltamyöhäiseen mutta aamulla aurinko paistaa aivan vastakkaiselta puolen kuin illalla.

Mihin siis suuntaat paneelit saadaksesi maksimaalisen hyödyn? No, veden päällä kelluvalla lautalla se on helposti ratkaistavissa. Pannaan lautta pyörimään sen keskiakselin ympäri auringon kierron mukaisesti niin, että paneelien suunta on aina maksimaalinen aurinkoon nähden. Ja tekniikka paneelien kallistuskulman muuttamiseksi auringon kulloiseenkin korkeuteen on myös jo olemassa.

Kesällä aurinkosähköstä ei makseta hurjia hintoja sähköpörssissä, mutta halpa sähkö voidaan aina jalostaa arvokkaammaksi esimerkiksi tekemällä sen avulla vihreää vetyä tai biokaasua, joilla olisi kovasti käyttöä ja kysyntää.

Kalervo Toppari

Vaasa