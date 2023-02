Vedyksi varastoitava sähkö tarjoaa valtavat mahdollisuudet

Ilkka-Pohjalaisen tuoreessa mielipidekirjoituksessa: ”Mauri Pekkarinen räätälöi syöttötariffin jota kansalaiset maksavat kansainvälisille suuryhtiöiltä aina vuoteen 2030 saakka!”

Totta edellisessä on se, että minun johdollani Vanhasen toisen hallituksen aikana Suomeen todellakin rakennettiin syöttötariffijärjestelmä tuulienergian tuotannon aloittamiseksi ja bioenergian tuotannon kasvattamiseksi. Olimme 19. maa EU:ssa, missä tämä järjestelmä valmistui vuonna 2010. Syöttötariffin taso oli ammattilaisten valmistelema ja kuluttajille yksi Euroopan edullisimmista.

Vanhasen hallituksen jälkeen Kataisen hallitus päätti vuonna 2012 lisätä tuulivoiman tuotantoa noin 50 %:lla. Se piti tukijärjestelmää hyvänä eikä tarkistanut sitä.

Tuulivoima-alan suurien teknologiasatsausten ansiosta sen rakentamisen kustannukset ovat kuitenkin laskeneet vaudilla. Saksa on pannut sikäläisiin syöttötariffeihin 1990-luvulta lähtien EU:n komission laskelmien mukaan noin 680 miljardia euroa.

Kustannusten laskettua vuonna 2015 uusien sopimusten tekemiset lopetettiin Suomessa. Ainakaan sähkön nykyhinnoilla verovaroja ei tukea tarvita vanhoihinkaan sopimuksiin, joista viimeisetkin päättyvät vuonna 2026–27. Uusiin sopimuksiin luonnollisesti ei.

Tariffitukea on maksettu vanhojen sopimusten perusteella verovaroin 12 vuoden aikana yhteensä yli 1,2 miljardia euroa. Syöttätariffi on alentanut kuluttajien sähkönhintaa näiden vuosien aikana, ennen Putinin sotaa, Aalto-yliopiston professori Liskin laskemien mukaan usealla miljardilla eurolla.

Mitä mieltä eri poliittiset ryhmät olivat eduskunnassa, kun syöttötariffeista päätettiin? Kaikki silloiset oppositiopuolueet, koko vasemmisto, perussuomalaiset ja kristilliset esittivät muutoksia hallituksen esitykseen.

Läpi mennessään opposition muutokset olisivat johtaneet alkuvuosina hallituksen esittämää korkeampiin syöttöätariffikustannuksiin.

Kun uuden ydinvoimakapasiteetin markkinoille tuleminen on viivästynyt syöttötariffijärjestelmän ansiosta, tuulivoima-ala on kyennyt vastaamaan haasteeseen.

Suomeen rakennetaan ennätysvauhtia uutta tuulivoimakapasiteettia. Sitä on nyt jo 5 400 MW ja vuoteen 2030 mennessä se nousseen 15–18 000 MW:iin.

Sähkön siirron aiheuttamat haitat on korvattava. Mutta sähköä ei voi sähkönä säilöä. Mutta vietynä voi.

Sähköllä elektrolyysissä vedestä (H2O)valmistettava vihreä vety tarjoaa Suomelle mahtavat mahdollisuudet nousta koko Euroopan johtavaksi vihreän vedyn tuottajaksi. Vety valmistetaan sähköllä vedestä silloin, kun sähkön hinta on lähellä nollaa. Vety on vihreän siirtymän mahdollistaja. Se on sitä teollisuudessa, liikenteessä, valtavan monessa.

Vedyksi varastoitava sähkö tarjoaa valtavat mahdollisuudet monilla aloilla. USA:n Bidenin hallitus satsaa vetytalouteen lähes 100 miljardia euroa.

Mauri Pekkarinen (kesk.)

europarlamentaarikko