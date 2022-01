Velkaantuneen yrittäjän uusi alku

Minä saan paljon yhteydenottoja kansalaisilta. Huolia on monia, mutta mikään asia ei ole tällä ministerikaudella herättänyt niin paljon mielenkiintoa kuin toimenpiteemme suomalaisten taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja ylivelkaantumisen vähentämiseksi. Lakimuutoksia, jotka parantavat velkakierteessä elävien ihmisten tilannetta odotetaan kuin kuuta nousevaa. Ja parannuksia on tulossa.

Tuorein askel parempaan suuntaan on hallituksen tällä viikolla eduskunnalle annettu lakiesitys, jonka tavoitteena on parantaa sekä yksittäisten ihmisten että yrittäjien ja yritysten asemaa helpottamalla velkajärjestelyyn ja yrityssaneeraukseen pääsyä. Velkajärjestelyyn pääsee siis tulevaisuudessa helpommin ja näin luodaan myös edellytykset yrittäjän uudelle alulle.

Velallisen tilannetta helpotetaan esimerkiksi niin, että aiempi velkajärjestely ei ole pysyvä este uudelle velkajärjestelylle. Maksuohjelman kesto olisi jatkossa viiden vuoden sijaan kolme vuotta myös silloin, kun velallisen ei tarvitse maksa velkojaan lainkaan. Tämä on merkittävä muutos. Myös työttömät pääsisivät nykyistä nopeammin velkajärjestelyyn.

Hallitus esittää lisäksi, että yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely. Tämä tarkoittaa, että velallinen voisi saada apua jo, kun maksukyvyttömyys on vasta uhkana.

Yllä oleva lakiehdotus on vain yksi osa hallituksen kunnianhimoista ohjelmaa, jossa parannetaan suomalaisten taloutta. Myös muuta helpotusta on tulossa.

Eduskunta käsittelee tällä hetkellä lakiehdotusta maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä. Jatkossa merkintä poistuisi kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu. Tällä hetkellä esimerkiksi ulosottotieto säilyy luottotietorekisterissä kolme vuotta, ja uusi merkintä voi pidentää merkinnän säilytysaikaa.

Maksuhäiriömerkintöjen nykyiset pitkät säilytysajat ovat iso ongelma. Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Tietysti jokaisen suomalaisen pitäisi itse miettiä, kuinka paljon pystyy velkaa ottamaan. On kuitenkin tilanteita, joissa ihminen kerta kaikkiaan joutuu vaihtoehdottomaan tilanteeseen, joka vaikeuttaa arkea. Ihmiselämässä voi tapahtua kaikennäköistä: läheinen voi kuolla tai voi joutua yllättäen työttömäksi. Kohtuuttoman pitkä maksuhäiriömerkinnän säilytysaika heikentää ihmisen elämänlaatua ja turvallisuudentunnetta kaikin puolin.

Maksuhäiriömerkintöjen lyhentäminen on hyvin tärkeä muutosesitys varsinkin niille velallisille, jotka ovat velkansa jo maksaneet. Onhan se kohtuutonta, että henkilöllä on usean vuoden ajan vaikeuksia saada esimerkiksi kotivakuutusta, vaikka on velkansa jo maksanut.

Meillä on oikeusministeriössä vireillä seitsemän hanketta ylivelkaantumisen torjumiseksi. Yllä mainittujen parannusten lisäksi esimerkiksi suunniteltu positiivinen luottotietorekisteri sekä perintälain uudistamista koskevat lakiesitykset ovat myös työn alla.

Tarkoituksena on myös parantaa ulosottovelallisten asemaa, minkä lisäksi työryhmä arvioi muun muassa kuluttajaluottojen, eli niin kutsuttujen pikavippien, enimmäiskoron mahdollista pysyvää madaltamista ja markkinoinnin rajoittamista.

Suomalaisten talousosaamista vahvistetaan ennakoivan talousneuvonnan hankkeella ja talousosaamisen edistämisen kansallisella strategialla.

Ylivelkaantumisen torjunta ja siitä aiheutuvien ongelmien vähentäminen on hallituksen prioriteetti.

Lopuksi haluan muistuttaa kaikkia siitä, että sunnuntaina on aluevaalit! Käytä ääntäsi!

Anna-Maja Henriksson

Oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Pietarsaaresta